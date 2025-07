Família sobrevive 24 horas em barco preso durante tempestade no Alasca

© Alaska State Troopers/ Facebook

Uma família de seis pessoas, incluindo uma idosa e uma criança, foi resgatada de um rio no Alasca após passar um dia enfrentando condições climáticas extremas.

De acordo com veículos de imprensa dos Estados Unidos, o alerta foi dado na segunda-feira, 30 de junho, depois que o barco da família ficou preso em um banco de areia próximo a Tuntutuliak, no rio Kuskokwim.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional do Exército do Alasca (AKARNG), a embarcação ficou encalhada após ventos fortes deixarem as águas agitadas, o que também impossibilitou que moradores da comunidade conseguissem alcançá-los.

Antes de ficarem sem bateria nos celulares, os membros da família conseguiram entrar em contato com as autoridades. Todos foram levados ao hospital com quadro de hipotermia, mas sobreviveram. “Dava para perceber que o grupo não esperava ficar preso por tanto tempo, com as roupas e equipamentos que estavam usando”, disseram as autoridades, explicando que o resgate aconteceu “no momento exato”.

A família conseguiu sobreviver a chuvas intensas, nevoeiro e rajadas de vento de até 72 km/h (45 milhas por hora).

Segundo os socorristas, a mulher mais velha “mal conseguia se mover ou se comunicar” no momento do resgate, devido ao tempo prolongado exposta ao mau tempo.

