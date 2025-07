Incêndio em avião da Ryanair em Maiorca deixa 18 pessoas feridas

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas após um incêndio ter começado a bordo de um avião da companhia aérea irlandesa Ryanair, no Aeroporto Internacional de Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha, durante a madrugada de sexta para sábado.

De acordo com o Daily Mail, o incêndio teria começado pouco depois da meia-noite (hora local) e, em vários vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver os passageiros abandonando o avião pelas asas, pulando e correndo pela pista.

Os serviços de emergência informaram que os 18 passageiros foram classificados com ferimentos leves. No entanto, seis precisaram ser levados a hospitais — sem que fossem divulgados os tipos de ferimentos sofridos.

"Foram atendidas 18 pessoas, das quais seis precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares", afirmou um porta-voz dos serviços de emergência, reforçando que todos foram considerados feridos leves.

Dos seis encaminhados ao hospital, três foram levados para uma clínica particular em Palma, e os outros três, para o Hospital Palmaplanas.

O alerta do incêndio foi registrado por volta das 00h36 locais (23h36 em Portugal), segundo confirmou o porta-voz dos serviços de emergência na manhã deste sábado.

"Foram enviadas quatro ambulâncias ao local — duas com suporte básico de vida e duas com suporte avançado", detalhou.

O tabloide britânico também mencionou que um funcionário do aeroporto foi ouvido dizendo a um colega: “O avião está prestes a sair da posição oito ou dez e as pessoas estão pulando da asa para o chão”.

“Algo aconteceu, algo aconteceu. Estão evacuando o avião. Os bombeiros estão a caminho”, acrescentou.

O avião da Ryanair estava prestes a decolar, mas o destino da aeronave não foi informado.

Veja o vídeo acima.

