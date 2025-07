Texas: Sobe para 27 o n.º de mortos das inundações (incluindo 9 crianças)

© Lusa

As autoridades do Texas atualizaram para 27 o número de mortos causados pelas inundações repentinas naquele estado norte-americano, incluindo nove crianças, enquanto continuam os esforços de busca e resgate de dezenas de desaparecidos.

O aumento no número de vítimas fatais foi informado pelo xerife do condado de Kerr, Larry Leitha, citado pela agência AP.

Pelo menos 25 centímetros de chuva caíram durante a noite no centro do condado de Kerr, provocando inundações repentinas no rio Guadalupe e levando a pedidos desesperados por informações sobre os desaparecidos.

As equipes realizaram dezenas de resgates com o uso de barcos e helicópteros, e os serviços de emergência continuam buscando pelas pessoas desaparecidas.

Entre os desaparecidos estão mais de 20 meninas que participavam de um acampamento de férias de verão.

As autoridades acreditam que o número de mortes pode aumentar à medida que as operações de resgate avancem na área de buscas, conhecida como "vale das inundações repentinas", propensa a enchentes súbitas devido ao seu solo raso.

