Brigado com Trump, Musk anuncia o 'Partido América'

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk disse neste sábado (5) que o "Partido América está formado", um dia após iniciar uma enquete para seus seguidores na rede social X perguntando se um novo partido político deveria ser criado nos Estados Unidos.

"Com uma proporção de 2 para 1 [no resultado da enquete], vocês querem um novo partido político e vocês o terão!", disse Musk por meio de uma publicação no X. "Hoje, o Partido América é formado para devolver a vocês sua liberdade."

A enquete teve 1,2 milhão de votos com 65% votos favoráveis à possível nova agremiação partidária.

O anúncio de Musk acontece um dia após o presidente Donald Trump assinar um projeto de lei de corte de impostos e gastos ao qual o bilionário diretor executivo da Tesla se opôs.

Musk gastou centenas de milhões na campanha eleitoral de Trump em 2024 e liderou o Departamento de Eficiência Governamental na atual gestão, com o objetivo de reduzir os gastos do governo, mas os dois se desentenderam devido a discordâncias sobre o projeto de lei.

Trump ameaçou no início desta semana cortar os bilhões de dólares em subsídios que as empresas de Musk recebem do governo federal. O empresário disse anteriormente que iniciaria um novo partido político e gastaria dinheiro para destituir legisladores que apoiaram o projeto de lei.

Republicanos expressaram preocupação de que as rusgas de Musk com Trump possam prejudicar suas chances de proteger sua maioria nas eleições parlamentares de meio de mandato em 2026.

Porém, a ideia de Musk de criar um partido alternativo ao Democrata e Republicano, que dominam a política americana desde o século 19, esbarra em um histórico de fracassos nos Estados Unidos.

Outras tentativas de furar a bolha bipartidária fracassaram em termos eleitorais -a experiência de terceira via mais exitosa foi a do também bilionário Ross Perot, que conseguiu 19% dos votos populares como candidato independente em 1992.

Para Lee Drutman, pesquisador sênior do think tank New America "terceiros partidos são tradicionalmente estraga-prazeres ou votos desperdiçados". Mas se o objetivo de Musk é "causar caos, marcar posição e perturbar, fica muito mais fácil", afirmou ele ao Washington Post.

A polarização política atual tornaria o êxito de um terceiro partido ainda mais difícil. Perot, por exemplo, conseguiu angariar 19% dos votos na década de 1990 porque seus concorrentes Bill Clinton e George H.W. Bush apresentavam uma retórica mais de centro e, portanto, mais parecidas, permitindo que ele se apresentasse como a única mudança real.

"Se claramente houvesse um partido no centro que fosse mais popular que os democratas ou os republicanos, então alguém já o teria organizado", disse Drutman. "Não é como se estivéssemos apenas esperando que Elon Musk aparecesse."

