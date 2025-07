Norte-coreano atravessa fronteira com Coreia do Sul e é detido

© Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Um homem, ainda não identificado, da Coreia do Norte, atravessou a fronteira que separa as duas Coreias na noite de quinta-feira. Ele está atualmente detido e sob custódia das autoridades sul-coreanas.

Segundo a Associated Press, que citou autoridades da Coreia do Sul, o homem foi inicialmente identificado por militares e posteriormente localizado próximo ao trecho centro-oeste da Linha de Demarcação Militar.

Ele foi detectado por câmeras de vigilância e permaneceu imóvel por longos períodos, numa tentativa de evitar ser capturado. Mais tarde, o exército sul-coreano conseguiu interceptá-lo. Ele foi detido e retirado da zona militar.

Ainda de acordo com a agência, as autoridades sul-coreanas vão investigar o caso, mas ainda não confirmaram se o incidente foi uma tentativa de deserção.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o Comando das Nações Unidas, liderado pelos Estados Unidos, já foi notificado sobre o ocorrido. Também foi relatado que não houve qualquer movimentação incomum do lado norte-coreano.

Relações entre as Coreias seguem tensas

Vale lembrar que o presidente recém-eleito da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, tem buscado reconstruir a confiança com o regime norte-coreano. Como um gesto nesse sentido, ele solicitou que fossem desligados os alto-falantes de propaganda contra a Coreia do Norte instalados ao longo da fronteira.

Em 2023, o número de desertores norte-coreanos quase triplicou em comparação com os dois anos anteriores, segundo dados do governo sul-coreano. Foram registrados 196 desertores, sendo que mais da metade tinha entre 20 e 30 anos, e a maioria era formada por mulheres ou meninas.

Entre os motivos mais citados para as fugas estão o regime autoritário de Kim Jong-un, a escassez de alimentos e a fome.

Tensões recentes na fronteira

Nos últimos meses, a tensão entre os dois países aumentou. A Coreia do Norte chegou a enviar balões com lixo para o território sul-coreano. Já em abril, tropas da Coreia do Sul dispararam tiros de advertência para expulsar soldados norte-coreanos que teriam cruzado brevemente a linha da fronteira. O episódio não gerou retaliação.

Em junho do ano passado, tropas norte-coreanas cruzaram a fronteira três vezes. Especialistas sugeriram que essas travessias podem ter sido acidentais, já que ocorreram enquanto os militares instalavam barreiras antitanque, minas e realizavam outros trabalhos de reforço na linha de defesa da Coreia do Norte.

Divisão histórica entre as Coreias

A divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte aconteceu entre as décadas de 1940 e 1950, como resultado da ocupação do território pelas tropas da antiga União Soviética e dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

Na década de 1950, a Coreia do Norte chegou a invadir o Sul em uma tentativa de unificar o país, o que deu início à Guerra da Coreia. O conflito terminou em um impasse, e as duas Coreias permanecem separadas até hoje pela chamada Zona Desmilitarizada.

Atualmente, a Coreia do Norte é um Estado socialista isolacionista, enquanto a Coreia do Sul é uma democracia liberal capitalista, com uma das maiores economias do mundo.

