Há pelo menos 51 mortos devido às inundações no Texas (15 são crianças)

© Lusa

O xerife do condado de Kerr, Larry Leitha Jr., informou que o número de corpos recuperados subiu para 43, sendo 28 adultos e 15 crianças, após as fortes inundações que atingiram o rio Guadalupe na sexta-feira.

Autoridades de outras comunidades próximas também confirmaram mortes: três no condado de Burnet, uma em Kendall, uma em Tom Green e quatro no condado de Travis.

Leitha Jr. explicou que centenas de profissionais de resgate ainda estão atuando nas áreas inundadas e que o trabalho segue sendo de busca e salvamento. Ele pediu ao público que envie informações sobre familiares desaparecidos, incluindo a última localização conhecida dessas pessoas.

Dalton Rice, prefeito de Kerrville — cidade no condado de Kerr, localizada a leste de San Antonio e considerada a área mais afetada — declarou que essa é a pior enchente na região desde 1987. Ele alertou que o número de mortos pode aumentar e anunciou coletivas de imprensa para esta manhã e também para a tarde.

Rice informou ainda que “centenas” de pessoas que estavam em acampamentos na região — cerca de 800 no total — foram resgatadas e estão sendo atendidas em abrigos locais.

As equipes de resgate seguem vasculhando as margens do rio Guadalupe, na região montanhosa conhecida como Texas Hill Country, em busca de 27 meninas que participavam de um acampamento cristão e continuam desaparecidas, conforme relatado pela Associated Press (AP).

As encostas ao longo do rio são repletas de acampamentos juvenis e campings históricos, muito frequentados durante o feriado de 4 de julho.

A tempestade de sexta-feira fez o nível do rio subir oito metros em apenas 45 minutos antes do amanhecer, mas o risco ainda não passou.

As chuvas intensas continuaram no sábado, atingindo comunidades ao redor de San Antonio, e as autoridades mantêm alertas de enchentes repentinas ativos.

Helicópteros, barcos e drones estão sendo utilizados para continuar buscas por vítimas e resgates de pessoas presas ou isoladas.

“Não vamos parar até encontrarmos todos os desaparecidos”, afirmou Nim Kidd, chefe do Departamento de Gestão de Emergências do Texas.

Segundo a AP, ainda não está claro se os acampamentos e os moradores de áreas mais vulneráveis às inundações receberam avisos adequados ou se foram feitos preparativos suficientes antes do desastre.

Leia Também: Brigado com Trump, Musk anuncia o 'Partido América'