Trump agarra e beija Melania e o momento viraliza; vídeo

Momentos inusitados não são novidade na relação entre Donald e Melania Trump e, durante as celebrações do 4 de Julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, o ex-presidente norte-americano e a ex-primeira-dama protagonizaram mais um episódio curioso que não passou despercebido aos olhos mais atentos.

Tudo aconteceu em uma varanda da Casa Branca, durante o show de fogos de artifício. Nas imagens do momento, que vêm circulando nas redes sociais, Melania toca discretamente em Trump e o observa de forma contínua, como se quisesse passar uma mensagem. Nesse instante, Trump a puxa com firmeza para perto, enquanto ela coloca a mão em seu peito, demonstrando um certo desconforto.

Mas a situação ficou ainda mais constrangedora. Enquanto a segurava, Trump tentou beijá-la e acabou encostando apenas em seu rosto. Mais tarde, ainda a segurando, ele acabou dando um beijo em sua testa.

Ao fundo, a multidão gritava e se mostrava eufórica.

Vários usuários compartilharam o vídeo destacando o que consideraram ser uma clara resistência e desconforto por parte de Melania.

Essa não é a primeira vez que um beijo entre Donald e Melania viraliza. Durante a posse de Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, em janeiro, outro vídeo chamou atenção nas redes sociais, mostrando os dois supostamente "beijando o ar". Na ocasião, muitos culparam o famoso chapéu de Melania, que teria atrapalhado o gesto.



Um retorno à Casa Branca com mais experiência e independência

Ao retornar à Casa Branca, Melania Trump deu uma entrevista à Fox News, na qual afirmou que voltava ao cargo de primeira-dama com mais experiência e mantendo seus próprios valores e objetivos. Na época, ela lamentou não ter tido muito apoio, dizendo que muitas pessoas a viam apenas como “a esposa de Donald Trump”.

“Sou independente e tenho meu próprio valor. Tenho minhas próprias ideias, meus próprios ‘sim’ e ‘não’”, afirmou.

Melania é a segunda mulher na história dos EUA a exercer dois mandatos não consecutivos como primeira-dama, depois de Frances Cleveland. Aos 55 anos, nascida na Eslovênia, ela passou boa parte do tempo na Casa Branca, o que ajudou a refutar os rumores de que estaria se distanciando de Donald Trump.

Durante a campanha presidencial, ao contrário de Douglas Emhoff (marido de Kamala Harris), Melania preferiu ficar nos bastidores e teve participação mínima em eventos eleitorais, aparecendo apenas ao lado do marido ou fazendo breves discursos, como no comício realizado no Madison Square Garden, em Nova York.

Sua postura discreta só foi interrompida em momentos pontuais nos últimos anos, como a tentativa de assassinato contra Trump ou quando demonstrou apoio ao direito ao aborto — um tema delicado dentro do Partido Republicano, e que o próprio Trump costuma deixar a cargo dos governos estaduais.

Melania nunca se mostrou uma primeira-dama com grande interesse por política, ao contrário de algumas de suas antecessoras, como Hillary Clinton. Ainda assim, muitas de suas opiniões não diferem muito das do ex-marido, como ela mesma já deu a entender em entrevistas e declarações públicas.

Ao ser questionada sobre as políticas imigratórias de Trump — especialmente sua retórica agressiva —, Melania respondeu dizendo que entrou nos Estados Unidos legalmente.

Contudo, a forma como obteve sua residência permanente nos EUA gerou controvérsias. Em 2018, foi revelado que, no ano 2000 — quando ainda era namorada de Trump e usava o sobrenome Knauss —, ela solicitou e conseguiu o chamado "visto Einstein", normalmente concedido a estrangeiros com habilidades extraordinárias.

Não está claro como o governo americano concedeu esse tipo de visto a uma modelo eslovena, já que o programa é geralmente destinado a acadêmicos renomados, atletas de elite, atores premiados ou executivos de alto nível.

Esse episódio gerou ainda mais dúvidas sobre como os pais de Melania também conseguiram residência permanente nos EUA — e se foi por meio do reagrupamento familiar, um processo que Trump tentou abolir e classificava como “imigração em corrente”.

