Trump diz que é ridículo Musk fundar um novo partido político nos EUA

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (6) que a iniciativa do bilionário Elon Musk de criar um novo partido político nos EUA é ridícula e pode aumentar a confusão no país.

"Acho ridículo fundar um terceiro partido", disse Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One, o avião da Presidência dos EUA, em Morristown, no estado de Nova Jersey. "Começar um terceiro partido apenas aumenta a confusão. Ele pode se divertir com isso, mas acho ridículo."

Musk disse no sábado (5) que o "Partido América está formado", um dia após iniciar uma enquete para seus seguidores na rede social X perguntando se um novo partido político deveria ser criado nos Estados Unidos.

"Com uma proporção de 2 para 1 [no resultado da enquete], vocês querem um novo partido político e vocês o terão!", disse Musk por meio de uma publicação no X. "Hoje, o Partido América é formado para devolver a vocês sua liberdade."

A enquete teve 1,2 milhão de votos com 65% votos favoráveis à possível nova agremiação partidária.

O anúncio de Musk aconteceu após Trump assinar, na sexta- feira (4), um projeto de lei de corte de impostos e gastos ao qual o bilionário diretor executivo da Tesla se opôs.

Musk gastou centenas de milhões na campanha eleitoral de Trump em 2024 e liderou o Departamento de Eficiência Governamental na atual gestão, com o objetivo de reduzir os gastos do governo, mas os dois se desentenderam devido a discordâncias sobre o projeto de lei.

Trump ameaçou, no início da semana passada, cortar os bilhões de dólares em subsídios que as empresas de Musk recebem do governo federal. Anteriormente, o empresário disse que iniciaria um novo partido político e gastaria dinheiro para destituir legisladores que apoiaram o projeto de lei.

Porém, a ideia de Musk de criar um partido alternativo ao Democrata e Republicano, que dominam a política americana desde o século 19, esbarra em um histórico de fracassos nos Estados Unidos. Outras tentativas de furar a bolha bipartidária fracassaram em termos eleitorais.

