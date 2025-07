Herói de 4 patas: Chihuahua 'salva' dono que caiu em fenda glacial

© Air Zermatt

Um homem caiu dentro da fenda glacial Fee, em Valais, na Suíça, e acabou sendo salvo graças à ajuda do seu cão chihuahua, que, apesar de ser a menor raça no mundo, mostrou ser grande em coragem.

O incidente aconteceu na tarde da última sexta-feira, quando o homem "caiu em uma fenda de gelo com cerca de oito metros de profundidade", explicou a Air Zermatt, uma empresa suíça de resgate por helicóptero, em um comunicado divulgado este domingo (6).

"O homem estava com o seu pequeno cão em Fee quando, de repente, caiu em uma fenda. Enquanto o homem ficou preso no gelo, difícil de alcançar, o seu fiel companheiro, um pequeno chihuahua, ficou ao lado da fenda", lê-se na nota.

No entanto, houve "sorte na infelicidade", uma vez que o homem "tinha com ele um walkie-talkie amador, com o qual conseguiu pedir ajuda".

Uma pessoa, que se encontrava nas redondezas, "recebeu por acaso a chamada de emergência, mas não conseguiu localizar o local exato do acidente".

Foi então acionada uma equipa da Air Zermatt com três especialistas em resgate a bordo, mas "a busca pelo local do acidente foi difícil" porque "a superfície do glacial era vasta e o buraco era quase impossível de identificar".

"Então, um momento decisivo! Um dos especialistas em resgate descobriu um pequeno movimento: o chihuahua!", indica o comunicado, que acrescenta que o cão estava perto do buraco onde o dono caiu.

A tripulação, que diz ter vivido uma "missão extraordinária", contou que foi o chihuahua que mostrou o caminho para a fenda no gelo. "Foi precisamente o seu pequeno chihuahua que lhe salvou a vida", afirmou a tripulação.

"Graças ao comportamento do cão, a tripulação conseguiu localizar o ponto exato do acidente. Os agentes desceram até a vítima e conseguiram resgatá-la. O paciente e o cão foram levados de helicóptero para o hospital em Visp", adiantou a Air Zermatt.

A empresa destacou, ainda, que "o pequeno cão não se afastou do local durante toda a operação e acompanhou de perto cada movimento dos especialistas em resgate".

A tripulação frisou que o pequeno chihuahua "contribuiu significativamente para o sucesso do resgate". "O cão é um herói de quatro patas que possivelmente salvou a vida do seu dono numa situação de risco de vida", concluiu.

