Maior 'Cápsula do Tempo do Mundo' foi aberta e conteúdo surpreende

Na última sexta-feira (4), centenas de pessoas reuniram-se em volta daquilo que chegou a ser considerado, pelo Guinness World Record, como a maior 'Capsula do Tempo do Mundo'. O objetivo de todos era revelar os tesouros ali guardados desde... 1977.

A infraestrutura é de Harold Davisson, que tinha como um dos objetivos de vida deixar aos netos recordações do seu tempo, para que eles pudessem saber como foi a sua vida.

A obra chegou a levar os filhos a pensar que o pai "estava doido", mas o fato é que a sua herança suscitou a curiosidade de muitos durantes anos.

"O meu pai, Harold Davisson, queria que os seus netos recordassem a vida em 1975. Ele era um grande defensor da vida. Ele fazia tudo grandioso", afirmou a sua filha Trish Davisson Johnson à estação televisiva NBC News.

Assim, no fim da semana, foram muitos os que se reuniram para assistir ao momento em que a dita cápsula foi aberta e se revelou o conteúdo.

A cápsula foi fechada na localidade de Seward, Nebraska, em 25 de julho de 1977. Foi reaberta agora, quase 50 anos depois. Esta consistia em uma espécie de garagem subterrânea, onde estavam guardados vários objetos.

Harold chegou a vencer um título do Guinness para a maior cápsula do tempo, tendo em 1983 perdido o mesmo. Nessa ocasião, construiu uma espécie de pirâmide por cima da infraestrutura para lhe dar mais visibilidade e recuperar o prêmio.

O momento da revelação consistiu em retirar a tampa da estrutura e com recurso a uma grua, retirar o que estava no interior.

À luz do dia, voltaram por exemplo um carro Chevrolet Vega, marca fabricada entre 1970 e 1977, e uma moto antiga da marca Kawasaki. Segundo a NBC, ao todo, estavam guardados cerca de 5 mil itens da década de 70.

