O serviço de inteligência militar da Ucrânia (HUR) revelou neste último fim de semana que a Rússia está tentando envolver o Laos na guerra contra a Ucrânia sob o pretexto de cooperação humanitária.

De acordo com a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa ucraniano (GUR), Moscou está organizando o envio de uma unidade combinada de engenheiros militares das Forças Armadas Populares do Laos para a região russa de Kursk, supostamente para ajudar nas operações de desminagem.

A Ucrânia capturou inicialmente 1.300 quilômetros quadrados de território russo durante uma ofensiva transfronteiriça no Oblast de Kursk, mas perdeu a maior parte durante uma contra-ofensiva russa neste ano, que foi apoiada por tropas norte-coreanas .

Autoridades do Laos teriam concordado em enviar até 50 engenheiros para apoiar os esforços russos. Além disso, o país do Sudeste Asiático estaria oferecendo serviços de reabilitação gratuitos a soldados russos feridos .

"A Rússia , sob o pretexto de retórica humanitária, está tentando legalizar a presença de contingentes militares estrangeiros em seu território, efetivamente usando-os para travar uma guerra contra a Ucrânia", disse o HUR .

Isso ocorre em meio a esforços mais amplos do Kremlin para recrutar pessoal estrangeiro. A Rússia tem recorrido fortemente a combatentes da Ásia e da África, bem como da Coreia do Norte.

A Ucrânia capturou vários estrangeiros lutando pelas forças russas. Uma investigação de abril realizada pelo veículo de comunicação independente russo Important Stories identificou mais de 1.500 combatentes estrangeiros de 48 países que se juntaram à guerra da Rússia.

O Laos não comentou a alegação da HUR. O país mantém laços estreitos tanto com Moscou quanto com seu aliado Pequim.

"Ao usar a retórica da ajuda humanitária, a Rússia está tentando normalizar a presença de militares estrangeiros em seu território, quando na verdade eles estão sendo usados ​​para apoiar operações de combate contra a Ucrânia. A Inteligência de Defesa da Ucrânia continua documentando casos de cumplicidade internacional na agressão armada da Rússia contra nosso país", afirmou o governo da Ucrânia em nota.

