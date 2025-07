Ex-ministro russo é encontrado morto após ser demitido por Putin

© MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images

O ex-ministro dos Transportes russo, Roman Starovoit, foi encontrado morto horas após ter sido demitido por Vladimir Putin, revela a Reuters. O russo teria tirado a própria vida após utilizando a uma arma de fogo.

Horas antes, tinha sido informado da sua destituição do cargo após centenas de voos serem cancelados em aeroportos russos, por causa de possíveis ataques de drones ucranianos.

O corpo de Starovoit foi descoberto na casa em Myakinino, região de Moscou, com uma arma de fogo ao lado, que se acredita ser uma pistola que ele recebeu como prêmio de serviço e que lhe foi entregue pelo Ministério do Interior em 2023.

Vale lembrar que drones ucranianos causaram o caos nos aeroportos russos, especialmente em Moscou e São Petersburgo, onde foram cancelados e adiados mais de 2.000 voos nos últimos três dias devido a questões de segurança.

De acordo com a agência de transporte aéreo Rosaviatsia, foram cancelados 485 voos e adiados outros 2.000 voos desde sábado devido ao risco representado pelas aeronaves não tripuladas ucranianas.

A situação deixou milhares de passageiros presos nos aeroportos, alguns dos quais tiveram de esperar mais de 24 horas para chegar ao seu destino, exatamente quando a época de verão está começando no país, e provocou a demissão do ministro dos Transportes russo, Roman Starovoit, tendo o Presidente russo nomeado esta segunda-feira um substituto interino, Andrei Nikitin, até agora vice-ministro desta pasta.

No caos que se viveu, os bilhetes para os trens de alta velocidade e noturnos que ligam as duas principais cidades do país, separadas por mais de 600 quilômetros, também esgotaram.

As linhas ferroviárias russas também têm sido alvo de ataques ucranianos, com constantes casos de sabotagem, incêndios e explosões.

As defesas aéreas russas abateram esta madrugada 91 drones ucranianos, oito dos quais se dirigiam supostamente para a capital, segundo avançou hoje o Ministério da Defesa.

A Ucrânia atacou território russo no domingo com mais de 200 drones de asa fixa, tanto durante a noite como durante o dia.

