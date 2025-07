Enchente no Texas mata 27 meninas e monitoras em acampamento cristão

© Getty

O acampamento cristão de verão Camp Mystic, exclusivo para meninas, localizado na região montanhosa do Texas conhecida como Hill Country, confirmou nesta segunda-feira (7) a morte de 27 crianças e monitoras após as enchentes que atingiram o estado na madrugada de sexta-feira (4). Segundo comunicado da instituição, dez meninas e uma monitora seguem desaparecidas.

O Camp Mystic foi totalmente destruído pelo transbordamento do Rio Guadalupe, que cruza o condado de Kerr, o mais afetado pela tragédia. No total, 82 pessoas morreram em todo o estado do Texas, sendo 28 delas crianças, e 41 continuam desaparecidas, de acordo com autoridades locais. O governo classificou o episódio como uma das piores inundações da história recente do estado.

As fortes chuvas começaram na noite de quinta-feira (3), durante o feriado da Independência dos Estados Unidos, e se intensificaram na madrugada de sexta. O volume ultrapassou 250 mm em algumas áreas, mais que o dobro do previsto, causando enchentes repentinas e devastadoras.

O nível do Rio Guadalupe subiu cerca de 9 metros em apenas duas horas, destruindo pontes, arrastando veículos, devastando áreas residenciais e impactando diretamente os acampamentos de verão instalados na região. A força das águas afetou principalmente as cidades de Hunt, Ingram e Kerrville.

A região do Texas Hill Country é conhecida por sua beleza natural, mas também por ser considerada um "corredor de enchentes", já que o solo rochoso impede a absorção da água, que escorre rapidamente em direção aos rios e córregos.

Desde o início das chuvas, mais de 850 pessoas foram resgatadas com vida por equipes formadas por cerca de 1.700 profissionais, com apoio de helicópteros da Guarda Costeira e veículos aquáticos. Entre os casos de maior risco, destaca-se o salvamento de uma vítima presa no topo de uma árvore, cercada pela correnteza do rio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou estado de desastre no Texas e autorizou o envio de ajuda federal. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) informou que há risco de novas enchentes, com previsão de chuvas até terça-feira (8).

Familiares das vítimas e voluntários seguem auxiliando nas buscas por desaparecidos em meio aos destroços. Equipes de resgate permanecem em alerta, diante da possibilidade de novas tempestades nas próximas horas.

Possível chuva torrencial nesta segunda aumenta alerta no Texas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado norte-americano do Texas tem previsão de mais chuvas torrenciais e inundações para esta segunda-feira (7), enquanto 41 pessoas estão desaparecidas e pelo menos 82 morreram desde a sexta-feira.



Centro do Texas deve ter mais um dia de ameaça de inundações repentinas. Em comunicado, o Serviço Nacional de Meteorologia informou que um ambiente úmido e condicionalmente instável continua em toda a parte do estado já devastada pelas enchentes.

Alertas permanecem em vigor até às 19h de hoje. Durante a noite, a previsão é de que haja uma calmaria nas tempestades até que elas apareçam novamente durante o dia de amanhã.

Pelo menos 82 pessoas morreram. Do total de vítimas, pelo menos 28 são crianças. O condado de Kerr foi o mais afetado, com 68 mortos, segundo o xerife Larry Lethia.

Ao menos 41 pessoas estão desaparecidas. O total de desaparecimentos, no entanto, pode ser muito maior, afirmou o governador do Texas, Greg Abbott. Cães farejadores são usados pelas equipes de resgate. Com o passar das horas, no entanto, a chance de encontrar alguém vivo diminui.

Presidente Donald Trump tem planos de visitar o local nessa sexta-feira. "É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington.

Ele anunciou ontem que assinou uma declaração de desastre para o condado de Kerr. "Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável, com muitas vidas perdidas e muitas ainda desaparecidas", escreveu na rede social Truth Social. O republicano ainda reiterou que o governo federal está trabalhando com as autoridades estaduais e locais para lidar com os resgates e consequências do desastre.

O republicano também negou qualquer ligação entre os cortes orçamentários nos serviços meteorológicos nacionais e o número de vítimas. "Não acredito nisso", comentou, ao responder uma pergunta sobre a necessidade de recontratar uma parte do pessoal demitido pelos cortes.