Homem é morto após ser engolido por píton de 8 metros na Indonésia; veja

Um agricultor de 63 anos foi encontrado morto no interior de uma píton gigante na Indonésia, após desaparecer na manhã de sexta-feira (5) enquanto alimentava os animais em sua propriedade. A vítima, identificada como La Noti, vivia na zona rural da ilha de Sulawesi. O corpo foi localizado no dia seguinte, dentro da serpente, que media mais de oito metros.

Segundo a polícia local, o homem saiu cedo de casa e não retornou. Familiares acionaram vizinhos e organizaram uma busca. A moto de La Noti foi encontrada à beira de uma estrada. Perto dali, moradores avistaram uma cobra com volume incomum no abdômen. O animal estava imóvel. Ao ser aberto, revelou o corpo intacto do agricultor.

“O caso serve de alerta para que trabalhadores rurais redobrem os cuidados ao entrarem sozinhos na mata”, afirmou Masud Gunawan, chefe da polícia de Batauga, onde ocorreu o ataque.

A Indonésia abriga algumas das maiores pítons do mundo, e o número de encontros fatais tem crescido nos últimos anos. Autoridades e especialistas atribuem o aumento à devastação de florestas tropicais, que força os animais a se aproximarem de áreas habitadas. A expansão de plantações de palma e borracha tem sido apontada como fator-chave nesse desequilíbrio.

O óleo de palma, presente em produtos que vão de alimentos a cosméticos, é a gordura vegetal mais consumida no planeta. Embora seu cultivo seja altamente eficiente, ele causa grande impacto ambiental, ao reduzir drasticamente o habitat natural de espécies como a píton-reticulada.

A região de Sulawesi, onde ocorreu a morte de La Noti, é considerada de alto risco, por unir densas áreas de floresta, agricultura e presença humana em expansão.

Mais de 850 pessoas foram resgatadas durante situações de enchentes na região apenas neste ano, mas os casos com animais selvagens continuam sendo um desafio adicional para as autoridades locais.

Outros casos:

Mulher é encontrada morta dentro de píton na Indonésia; é o segundo caso no mês

Uma mulher de 36 anos, identificada como Siriati, foi encontrada morta dentro de uma cobra píton na província de Sulawesi, na Indonésia. O caso, registrado no dia 2 de junho, é o segundo do tipo ocorrido na região em menos de um mês.

Segundo a polícia local, Siriati havia saído de casa, na aldeia de Siteba, para comprar remédios para o filho e não retornou. Preocupado com o desaparecimento, o marido, Adiansa, iniciou as buscas e encontrou chinelos e roupas da esposa a cerca de 500 metros da residência.

De acordo com declarações do chefe da polícia regional, Idul, à BBC News Indonésia, o marido localizou uma píton com o abdômen visivelmente dilatado. Ele matou o animal, cortando sua cabeça, e em seguida abriu o corpo da cobra, onde encontrou os restos mortais da esposa.

O caso ocorre poucas semanas após uma mulher ter sido engolida por uma píton de cinco metros em outro distrito de Sulawesi. As autoridades afirmam que ataques desse tipo são raros, mas têm se tornado mais frequentes na região.

Como medida de precaução, a polícia recomendou que os moradores carreguem facas ao se deslocarem por áreas de mata, devido ao risco de novos ataques de cobras.