Número de mortos em enchente no Texas sobe para 91; há 41 desaparecidos

As enchentes que assolam o Texas desde sexta-feira (4) já resultaram em 91 mortes, conforme balanço da Casa Branca nesta segunda-feira (7). Com 41 pessoas ainda desaparecidas, as autoridades preveem que o número de vítimas fatais continue a crescer nas próximas horas.

As buscas por sobreviventes e corpos seguem intensas em meio a um cenário de devastação, especialmente no condado de Kerr. Apenas nessa região, já foram confirmadas 75 mortes, incluindo mais de 20 crianças. Entre os desaparecidos, estão 10 meninas e uma monitora do Camp Mystic, um acampamento de verão cristão que foi completamente destruído pela força da água. Familiares e voluntários se juntaram às equipes de resgate na desesperada procura.



A tragédia foi desencadeada por chuvas torrenciais que causaram inundações-relâmpago, com destaque para o Rio Guadalupe. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) registrou um aumento impressionante de 9 metros no nível do rio em apenas duas horas, mostrando a intensidade e a rapidez do fenômeno.

Autoridades alertam para o risco de novas enchentes, com previsão de mais chuvas até esta terça-feira (8), o que complica ainda mais as operações de busca e resgate. O governo do Texas classificou este desastre como uma das piores inundações da história recente do estado, evidenciando a magnitude da catástrofe que atingiu a região.

Enchente no Texas mata 27 meninas e monitoras em acampamento cristão

O acampamento cristão de verão Camp Mystic, exclusivo para meninas, localizado na região montanhosa do Texas conhecida como Hill Country, confirmou nesta segunda-feira (7) a morte de 27 crianças e monitoras após as enchentes que atingiram o estado na madrugada de sexta-feira (4). Segundo comunicado da instituição, dez meninas e uma monitora seguem desaparecidas.

O Camp Mystic foi totalmente destruído pelo transbordamento do Rio Guadalupe, que cruza o condado de Kerr, o mais afetado pela tragédia. No total, 91 pessoas morreram em todo o estado do Texas, sendo 28 delas crianças, e 41 continuam desaparecidas, de acordo com autoridades locais. O governo classificou o episódio como uma das piores inundações da história recente do estado.

O nível do Rio Guadalupe subiu cerca de 9 metros em apenas duas horas, destruindo pontes, arrastando veículos, devastando áreas residenciais e impactando diretamente os acampamentos de verão instalados na região. A força das águas afetou principalmente as cidades de Hunt, Ingram e Kerrville.

A região do Texas Hill Country é conhecida por sua beleza natural, mas também por ser considerada um "corredor de enchentes", já que o solo rochoso impede a absorção da água, que escorre rapidamente em direção aos rios e córregos.

Desde o início das chuvas, mais de 850 pessoas foram resgatadas com vida por equipes formadas por cerca de 1.700 profissionais, com apoio de helicópteros da Guarda Costeira e veículos aquáticos. Entre os casos de maior risco, destaca-se o salvamento de uma vítima presa no topo de uma árvore, cercada pela correnteza do rio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou estado de desastre no Texas e autorizou o envio de ajuda federal. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) informou que há risco de novas enchentes, com previsão de chuvas até terça-feira (8).

Familiares das vítimas e voluntários seguem auxiliando nas buscas por desaparecidos em meio aos destroços. Equipes de resgate permanecem em alerta, diante da possibilidade de novas tempestades nas próximas horas.

