Deputado francês Olivier Marleix é encontrado morto aos 54 anos

© Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

Um deputado francês foi encontrado morto nesta segunda-feira (1º) em sua casa em Anet, na região de Eure-et-Loir. Olivier Marleix, de 54 anos, era filiado ao partido conservador Os Republicanos (LR, na sigla em francês).

A informação foi confirmada à imprensa local pelo promotor de Chartres, Frédéric Chevallier.

A polícia foi acionada pelo prefeito de Anet — cargo que já havia sido ocupado por Marleix entre 2008 e 2017. Os agentes conseguiram entrar na residência pelo jardim e encontraram o parlamentar enforcado em um dos quartos do andar superior, segundo o promotor declarou à agência AFP.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas da morte, e uma autópsia será realizada.

A sessão da Assembleia Nacional foi suspensa logo após a divulgação da notícia, por volta das 17h (12h em Brasília).

“Acabamos de receber uma notícia terrível sobre um dos nossos colegas”, disse Naïma Moutchou, vice-presidente da Assembleia Nacional.

️ Disparition d'Olivier Marleix, député de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir.



En sa mémoire, les députés ont observé une minute de silence.#DirectAN pic.twitter.com/uZlnSc1LOt — Assemblée nationale (@AssembleeNat) July 7, 2025

Nesta terça-feira (8), a presidente da Assembleia Nacional da França, Yaël Braun-Pivet, irá propor um minuto de silêncio e uma homenagem oficial em memória de Olivier Marleix.

“A Assembleia Nacional está de luto. Olivier Marleix dedicou-se com total entrega à sua região e à nossa democracia. Era íntegro, rigoroso e profundamente humano. Estou profundamente abalada com essa perda e expresso minhas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas”, escreveu Braun-Pivet na rede social X (antigo Twitter).

Ela informou ainda que vai sugerir à Conferência dos Presidentes que a homenagem ocorra às 15h (horário local), no plenário do Parlamento.

L’Assemblée nationale est en deuil. Olivier Marleix s’est consacré sans compter pour son territoire et pour notre démocratie. Il était droit, rigoureux, profondément humain.



Bouleversée, j’adresse à sa famille, ses proches, ses collègues mes condoléances les plus sincères. Je… pic.twitter.com/P8tGHx57Dm — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) July 7, 2025

O presidente francês, Emmanuel Macron, já reagiu e descreveu Olivier Marleix como um "político experiente" que "defendia as suas ideias com convicção". "A morte de Olivier Marleix deixa o nosso parlamento de luto. Político experiente, defendia as suas ideias com convicção. Respeitava também as nossas divergências, porque se baseavam no nosso amor pelo nosso país. Envio as minhas condolências à sua família, ao seu pai Alain e a todos os seus colegas", disse o chefe de Estado numa publicação partilhada no X.

La disparition d’Olivier Marleix plonge notre Parlement en deuil.



Homme politique d’expérience, il défendait ses idées avec conviction. Je respectais aussi nos différends puisqu’ils se plaçaient à la lumière de notre amour du pays.



J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 7, 2025

Também pela rede social X, o primeiro-ministro da França, François Bayrou, expressou surpresa e profunda tristeza com a notícia. “Recebemos com imensa dor a notícia da morte repentina de Olivier Marleix. Jamais imaginamos a fragilidade do ser humano”, declarou.

Stupéfaction et immense tristesse à l’annonce de la disparition brutale d’Olivier Marleix. On ne se rend jamais compte de la fragilité des êtres humains… Nous serons chez lui demain, à Chartres, dans son département. Sa haute silhouette nous manquera. — François Bayrou (@bayrou) July 7, 2025

O LR também lamentou a morte.

O parlamentar, antigo presidente do LR na Assembleia Nacional francesa, era amigo íntimo do antigo primeiro-ministro Michel Barnier e filho de Alain Marleix, que foi secretário de Estado do Ministério do Interior.

Era deputado há muitos anos e trabalhou em vários gabinetes ministeriais. Deixa duas filhas.