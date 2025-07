Britânico preso em Dubai por romance com menor é solto após perdão real

© ShutterStock

Marcus Fakana, o jovem britânico que havia sido condenado a um ano de prisão no Dubai por um "romance de férias" com uma garota de 17 anos na época, foi libertado após receber um "perdão real". A notícia foi confirmada nesta segunda-feira pelo grupo de campanha 'Detained In Dubai', que acompanhava o caso e divulgava atualizações.

Marcus Fakana, de 18 anos, natural de Tottenham, no norte de Londres, recebeu o perdão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Ele já se encontra em segurança no Reino Unido, onde chegou na quinta-feira.

"Tudo aconteceu muito depressa e ele estava nervoso até o avião decolar. Estamos aliviados por Marcus ter sido libertado mais cedo de sua pena de prisão de um ano. Ele está atualmente se recuperando", afirmou Radha Stirling, diretora executiva do grupo, em um comunicado. Stirling acrescentou que Marcus está "muito grato por todo o apoio que recebeu durante esta situação dolorosa" e que ele "vai se recuperar por um curto período de tempo antes de contar a história pelas suas próprias palavras". A diretora também agradeceu à embaixada do Reino Unido e ao governo do Dubai pelo apoio no processo de indulto, sugerindo ainda a implementação de um processo legal acelerado para turistas, a fim de "reduzir o número de penas de prisão desnecessárias".

O caso

O jovem havia sido condenado no ano passado. Marcus Fakana estava em viagem com sua família nos Emirados Árabes Unidos quando conheceu a garota, também de Londres e que hoje já é maior de idade.

O britânico alegou que o casal manteve o relacionamento em segredo da família da garota devido às rigorosas regras deles, e ambos esperavam continuar a se ver no Reino Unido. No entanto, a polícia apareceu no hotel e o deteve. A prisão e posterior condenação ocorreram depois que a mãe da garota encontrou conversas e fotos do romance ao retornar ao Reino Unido, e então contatou a polícia do Dubai para registrar uma queixa.

É importante lembrar que Dubai é conhecido por suas leis rigorosas em relação a drogas, álcool e sexo – a idade de consentimento legal no país é de 18 anos.

Veja também:

Deputado francês Olivier Marleix é encontrado morto aos 54 anos

Um deputado francês foi encontrado morto nesta segunda-feira (1º) em sua casa em Anet, na região de Eure-et-Loir. Olivier Marleix, de 54 anos, era filiado ao partido conservador Os Republicanos (LR, na sigla em francês).



A informação foi confirmada à imprensa local pelo promotor de Chartres, Frédéric Chevallier.

A polícia foi acionada pelo prefeito de Anet — cargo que já havia sido ocupado por Marleix entre 2008 e 2017. Os agentes conseguiram entrar na residência pelo jardim e encontraram o parlamentar enforcado em um dos quartos do andar superior, segundo o promotor declarou à agência AFP.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas da morte, e uma autópsia será realizada.

A sessão da Assembleia Nacional foi suspensa logo após a divulgação da notícia, por volta das 17h (12h em Brasília).

“Acabamos de receber uma notícia terrível sobre um dos nossos colegas”, disse Naïma Moutchou, vice-presidente da Assembleia Nacional.

Nesta terça-feira (8), a presidente da Assembleia Nacional da França, Yaël Braun-Pivet, irá propor um minuto de silêncio e uma homenagem oficial em memória de Olivier Marleix.

“A Assembleia Nacional está de luto. Olivier Marleix dedicou-se com total entrega à sua região e à nossa democracia. Era íntegro, rigoroso e profundamente humano. Estou profundamente abalada com essa perda e expresso minhas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas”, escreveu Braun-Pivet na rede social X (antigo Twitter).