Irmãs morrem abraçadas em enchente no Texas; avós seguem desaparecidos

Duas irmãs que estavam desaparecidas após as enchentes repentinas no Texas, nos Estados Unidos, foram encontradas mortas, de mãos dadas, em uma cena que comoveu o país. Segundo a família, Blair e Brooke Harber, de 13 e 11 anos, foram arrastadas pelas águas enquanto dormiam durante as férias em Casa Bonita, uma comunidade próxima ao rio Guadalupe, na região de Hunt.

As meninas estavam hospedadas com os avós em uma cabana à beira do rio, enquanto os pais estavam em outra mais distante. Durante a madrugada, o pai acordou e percebeu que o local onde dormia estava alagado. Ele tentou alcançar a cabana das filhas para alertá-las, mas a força da água o impediu, obrigando-o a procurar abrigo em outro ponto.

Os corpos de Blair e Brooke foram encontrados no dia 5 de julho, a cerca de 25 km de onde desapareceram. “As mãos delas estavam entrelaçadas”, relatou a tia das meninas, Jennifer Harber, ao canal Today USA.

Tragédia no Texas mata mais de 100

O número de mortos na sequência das inundações catastróficas no Texas durante o fim de semana de 4 de julho já ultrapassou os 100, enquanto prosseguem as buscas intensivas de pessoas desaparecidas.

No condado de Kerr, onde fica o Camp Mystic e vários outros acampamentos de verão, os investigadores encontraram os corpos de 84 pessoas, incluindo 28 crianças, disseram as autoridades.

Mais de 100 mortos no Texas

As inundações que atingiram o Texas durante o feriado de 4 de julho já causaram mais de 100 mortes, segundo autoridades locais. No condado de Kerr, onde ficam acampamentos de verão como o Camp Mystic, 84 corpos foram encontrados, incluindo 28 de crianças.

O volume ultrapassou 250 mm em algumas áreas, mais que o dobro do previsto, causando enchentes repentinas e devastadoras.

O nível do Rio Guadalupe subiu cerca de 9 metros em apenas duas horas, destruindo pontes, arrastando veículos, devastando áreas residenciais e impactando diretamente os acampamentos de verão instalados na região. A força das águas afetou principalmente as cidades de Hunt, Ingram e Kerrville.

A região do Texas Hill Country é conhecida por sua beleza natural, mas também por ser considerada um "corredor de enchentes", já que o solo rochoso impede a absorção da água, que escorre rapidamente em direção aos rios e córregos.

Desde o início das chuvas, mais de 850 pessoas foram resgatadas com vida por equipes formadas por cerca de 1.700 profissionais, com apoio de helicópteros da Guarda Costeira e veículos aquáticos. Entre os casos de maior risco, destaca-se o salvamento de uma vítima presa no topo de uma árvore, cercada pela correnteza do rio.