Dançarina do ventre é presa por usar 'técnicas de sedução'

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Linda Martino é uma das dançarinas do ventre mais conhecidas do Egito. Há duas semanas, a italiana, que vive no Cairo há quatro anos, foi presa pelas autoridades egípcias por "usar técnicas de sedução" e "expor áreas sensíveis" nos seus vídeos de dança. Ela acabou sendo acusada de "imoralidade" e continua presa preventivamente em uma cadeia na capital do país africano.

Vídeos em que a Linda se apresenta em casas noturnas populares ao som de vários sucessos egípcios acumulam milhões de visualizações em diversas plataformas de mídia social. Mas, um deles chamou a atenção do Ministério Público, segundo reportagem do Sun .O promotor afirma que Linda atentou contra a "decência pública" e os "valores da família e da sociedade" aos usar roupas provocantes e realizar movimentos de dança do ventre com "alusões sexuais".

Linda nega todas as acusações contra ela e afirma que exerce sua profissão em conformidade com a lei egípcia. A italiana garantiu a autoridades locais que o conteúdo que grava é "apenas para fins de entretenimento".

Embora a dança do ventre não seja proibida no Egito, os vídeos de dançarinas nas redes sociais devem respeitar os valores do país islâmico. Nos últimos anos, o país tem endurecido a repressão a influencers que possam representar "risco aos valores defendidos pelo Islã".

Leia Também: Aeroporto italiano é fechado após incidente que matou uma pessoa