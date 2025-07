Influenciadora com maiores lábios do mundo é recusada por dentistas

© Reprodução- Instagram

Andrea Ivanova, búlgara de 28 anos conhecida por ostentar os “maiores lábios do mundo”, enfrenta dificuldades para conseguir atendimento odontológico após sofrer um acidente simples: quebrou um dente ao morder uma barra de chocolate com avelãs. Desde então, tem sido recusada por diversos dentistas, que alegam não estar confortáveis em lidar com o caso dela.

Segundo a influenciadora, nenhum dos profissionais explicou claramente os motivos da recusa, mas o motivo seria o tamanho dos lábios, resultado de inúmeros procedimentos estéticos. “Eles simplesmente dizem que não querem mexer. Sinto que zombam de mim ou têm nojo”, declarou ao jornal britânico The Mirror.

Ivanova já gastou mais de 20 mil libras (aproximadamente R$ 148 mil) em preenchimentos e retoques nos lábios. Mesmo após alertas médicos de que o uso contínuo das injeções pode representar risco de morte, ela mantém a rotina de aplicações mensais.

Apesar de também atuar como enfermeira, ela diz estar “extremamente desapontada” com a postura dos profissionais de saúde. “Não sei como podem se recusar a tratar uma paciente só por causa dos meus lábios. Acho esse comportamento desrespeitoso. Agora, espero encontrar alguém disposto a me atender — e torço para não precisar sair do país para isso”, completou.

Veja também:

Dançarina do ventre é presa por usar 'técnicas de sedução'

(FOLHAPRESS) - Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Linda Martino é uma das dançarinas do ventre mais conhecidas do Egito. Há duas semanas, a italiana, que vive no Cairo há quatro anos, foi presa pelas autoridades egípcias por "usar técnicas de sedução" e "expor áreas sensíveis" nos seus vídeos de dança. Ela acabou sendo acusada de "imoralidade" e continua presa preventivamente em uma cadeia na capital do país africano.



Vídeos em que a Linda se apresenta em casas noturnas populares ao som de vários sucessos egípcios acumulam milhões de visualizações em diversas plataformas de mídia social. Mas, um deles chamou a atenção do Ministério Público, segundo reportagem do Sun .O promotor afirma que Linda atentou contra a "decência pública" e os "valores da família e da sociedade" aos usar roupas provocantes e realizar movimentos de dança do ventre com "alusões sexuais".

Linda nega todas as acusações contra ela e afirma que exerce sua profissão em conformidade com a lei egípcia. A italiana garantiu a autoridades locais que o conteúdo que grava é "apenas para fins de entretenimento".

Embora a dança do ventre não seja proibida no Egito, os vídeos de dançarinas nas redes sociais devem respeitar os valores do país islâmico. Nos últimos anos, o país tem endurecido a repressão a influencers que possam representar "risco aos valores defendidos pelo Islã".