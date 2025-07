Comitiva de Macron sai apressada de castelo e deixa para trás... as malas

© X

O momento em que a comitiva de Emmanuel Macron deixou o castelo de Windsor, na Inglaterra, ficou marcado por um momento inusitado.

O GB News registrava a equipe quando uma perua cinza, que transportava o presidente francês e a sua equipe, se preparava para sair do local e partiu em velocidade. Porém, teria acabado por ter de voltar atrás, dado que o porta-malas do carro estava aberto e as malas ficaram pelo caminho.

Funcionários foram vistos gritando e a acenando, ao mesmo tempo que tentavam pegar as malas.

O momento gerou gargalhadas.

President Macron's delegates appeared to be in a rush to move, as one driver sped off with the doors and boot of the car still open - spilling luggage onto the road 🤔 pic.twitter.com/I0Uihig48k — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) July 8, 2025

Macron em visita de três dias ao Reino Unido

Emmanuel Macron se encontra em uma viagem de três dias ao Reino Unido, a convite do rei Charles III. Esta é a primeira visita de estado ao Reino Unido por um chefe de estado da União Europeia desde o Brexit, e um símbolo do desejo do governo do Reino Unido de restabelecer as relações com o bloco depois de a Grã-Bretanha ter deixado a UE em 2020.

O Eliseu destacou que a visita realiza-se em um contexto de aproximação europeia iniciado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de entre o seu país e a UE desde a sua chegada a Downing Street em julho de 2024.

Para além da pompa real e cerimonial, com Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte, foram recebidos pelo Rei Charles e pela Rainha Camila no Castelo de Windsor, sendo este um dos pontos altos da visita incluem ainda um discurso no Parlamento no mesmo dia, que o Eliseu promete ser "muito político".

O Chefe de Estado britânico celebrou, esta terça-feira (9), "a amizade entre o Reino Unido e a França", considerando que esta "é essencial para a preservação da liberdade e da paz na Europa".

“Atualmente, os nossos dois países enfrentam uma série de ameaças complexas vindas de várias direções. Como amigos e aliados, enfrentamo-las juntos", afirmou o soberano durante o seu discurso no Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, por seu lado, saudou o "entendimento amigável" entre a França e o Reino Unido.

"Este entendimento amigável será lançado em Windsor em 2025. E nós queremos acreditar nesta nova era", afirmou, dirigindo-se ao rei Carlos III, que tinha utilizado a expressão pouco antes, em referência à "Entente cordiale".

