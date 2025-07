Advogado australiano morre após massagem na Tailândia e levanta dúvidas

© Reprodução

Durante uma viagem de férias com a família na ilha de Koh Samui, na Tailândia, o advogado australiano Christopher Saines, de 43 anos, foi encontrado morto após receber uma massagem em um centro especializado local.

De acordo com relatos de funcionários, Saines chegou sozinho ao local, descalço, e solicitou uma massagem. Após o procedimento, disse que gostaria de descansar e permaneceu deitado na maca. Uma massagista contou à polícia que, ao retornar ao quarto algum tempo depois, encontrou o cliente aparentemente roncando, mas sem sinais de respiração.

O barulho do ronco, segundo testemunhas, chegou a incomodar hóspedes vizinhos, o que motivou uma proposta de troca de quarto. Mais tarde, ele foi achado inconsciente, com o corpo frio e as pernas para fora da maca. A polícia constatou a morte no local, sem indícios de violência física ou luta.

Embora o caso não esteja sendo tratado como suspeito, a polícia informou que encontrou um pequeno saco plástico com pó branco no bolso da roupa de Saines. A substância será enviada para análise laboratorial, mas testes iniciais indicam possível presença de droga ilícita, possivelmente cocaína.

O advogado, que era CEO de um escritório jurídico em Brisbane, estava hospedado em um resort de luxo com a esposa e os filhos. A causa oficial da morte ainda depende dos resultados da autópsia.

A estudante Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, mulher trans, está desaparecida desde o 12 de junho. Ela foi vista pela última vez após sair do câmpus de Ilha Solteira da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), onde é aluna do curso de Zootecnia.

De acordo com informações de colegas, Carmen fez uma prova e saiu da universidade com sua bicicleta elétrica de cor preta. Ela tem aproximadamente 1,70 de altura, cabelo preto cacheado, pele negra e olhos castanhos.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Reitoria da Unesp, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Proade) e a direção do câmpus de Ilha Solteira informaram que têm colaborado com as investigações.

Informações sobre a Carmen que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas para o e-mail imprensa@unesp.br.

