Espião ucraniano é morto a tiros em Kiev; Ucrânia culpa serviços russos

Um coronel da inteligência da Ucrânia foi assassinado a tiros na manhã de quinta-feira (10), em plena luz do dia, nas ruas de Kiev. Segundo informações do The Telegraph, Ivan Voronich foi baleado cinco vezes por um homem com uma pistola silenciada enquanto atravessava a rua no distrito de Holosiivskyi, perto de seu apartamento.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento do crime, com o atirador fugindo logo após os disparos. Voronich, que atuava no serviço secreto ucraniano desde 2014, morreu na hora.

A Ucrânia suspeita de envolvimento direto da Rússia. O ex-parlamentar Ihar Mosiychuk afirmou que os serviços secretos russos podem estar por trás da execução. Voronich ocupava um cargo estratégico em operações especiais, contraterrorismo e segurança.

Assassinatos como esse vêm se tornando comuns desde o início da guerra em 2022. Em dezembro do ano passado, a Ucrânia matou um general russo com uma bomba escondida em uma scooter em Moscou. Outro alto oficial russo morreu em abril, vítima de um carro-bomba.

Nos últimos dias, a Rússia intensificou os ataques a cidades ucranianas. Só na terça-feira, foram lançados mais de 740 mísseis e drones — o maior número desde o início do conflito. Na quarta-feira, novos bombardeios mataram dois civis em Kiev.

O presidente Volodymyr Zelensky pediu mais sanções contra Moscou e disse que viajará a Roma para negociar ajuda com aliados europeus, especialmente em defesa antiaérea.