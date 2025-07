Irã tentou matar ou sequestrar judeus na Grã-Bretanha, diz investigação

© Getty Images

Nesta quinta-feira (10), o jornal britânico 'The Telegraph' publicou um artigo que revela um suposto esquema do Irã para sequestrar e matar "indivíduos judeus proeminentes" na Grã-Bretanha.

Citando um relatório do Comitê de Inteligência e Segurança (ISC), grupo parlamentar encarregado de supervisionar as agências de espionagem do Reino Unido, a publicação relata que houve um "aumento acentuado" na "ameaça física" representada aos críticos do regime.

Os serviços de inteligência iranianos frequentemente usam agentes terceirizados para "tentar assassinatos" dentro do Reino Unido, alertou o relatório.

O relatório descreveu a ameaça do Irã como “persistente e – crucialmente – imprevisível”.

De acordo com a inteligência do Reino Unido, os serviços de segurança do Irã frequentemente tentam atrair alvos sequestrados para um terceiro país – provavelmente no Oriente Médio – e depois os mandam à força ao Irã. Os espiões iranianos também criaram identidades falsas online.

O relatório coletou evidências de agosto de 2021 a agosto de 2023, o que significa que suas descobertas não abrangem o desmantelamento por Israel dos representantes de Teerã no Hamas e no Hezbollah, nem a guerra do mês passado, na qual Israel eliminou grande parte da principal liderança militar do Irã, prejudicou suas defesas aéreas e realizou ataques às suas instalações nucleares.

A publicação destacou que as conclusões do relatório de 230 páginas, incluindo as atividades secretas do regime iraniano em solo britânico, "permanecem relevantes", dizia uma introdução.

Fontes de agências de inteligência britânicas disseram ao comitê que o Irã estaria "no topo da lista" em termos de ameaças ao Reino Unido. A diretoria executiva do Ministério do Interior disse que a ameaça física a indivíduos era "agora o maior nível de ameaça que o país enfrenta por parte do Irã".

O relatório afirma: “Desde o início de 2022, houve um aumento significativo na ameaça física representada pelo Irã aos residentes no Reino Unido. A ameaça aumentou significativamente, tanto em ritmo quanto em número. A ameaça concentra-se principalmente em dissidentes e outros opositores do regime. Há também uma ameaça crescente contra interesses judaicos e israelenses no Reino Unido.”

E acrescentou: “Houve pelo menos 15 tentativas de assassinato ou sequestro contra cidadãos britânicos ou indivíduos residentes no Reino Unido desde o início de 2022.”

Fontes na comunidade de inteligência elaboraram que a ameaça iraniana estava principalmente “relacionada a organizações de mídia, mas também há [a] ameaça a dissidentes associados a partidos políticos que são vistos como oposição ao regime iraniano e também, ocasionalmente, a indivíduos judeus proeminentes”.

Ataques iranianos à Grã-Bretanha

Em maio, quatro iranianos foram presos sob acusações de terrorismo. Um plano separado para atacar a embaixada israelense em Londres resultou na detenção de outros quatro iranianos.

O Iran International, um meio de comunicação crítico ao regime, suspendeu temporariamente suas operações em 2023 após uma série de ameaças a funcionários.

Pouria Zeraati , apresentadora do canal em Londres, foi atacada com uma faca no ano passado. Dois romenos foram presos, supostamente trabalhando para o regime iraniano.

Entre 2015 e 2019, o Irã matou quatro dissidentes na Europa – dois na Holanda e dois na Turquia, incluindo um cidadão britânico-iraniano.

O relatório não expressou uma opinião sobre se o governo britânico deveria proibir o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), dizendo apenas que o assunto deveria ser estudado.

Leia Também: Espião ucraniano é morto a tiros em Kiev; Ucrânia culpa serviços russos