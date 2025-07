Carro da imigração atropela manifestantes nos EUA

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos que mostram agentes do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, atropelando manifestantes em um ato em San Francisco, na Califórnia, viralizaram nas redes sociais.

O episódio ocorreu na terça-feira (8) em frente a um tribunal de imigração da cidade. Nas imagens que circulam nas redes, um grupo de manifestantes parece estar tentando impedir uma deportação ao subir no capô de um carro para impedi-lo de partir.

Uma pessoa se recusa a soltar o veículo, que começa a andar com ela. Já com o carro em movimento, o motorista faz manobras em zigue-zague, numa aparente tentativa de derrubar o manifestante, que enfim cai no chão, próximo à roda do carro.

GENERA INDIGNACIÓN COMPORTAMIENTO VIOLENTO E INTOLERABLE POR PARTE DE AGENTES DEL #ICE TRÁS DETENCIONES EN #SAN_FRANCISCO #CALIFORNIA 🇺🇸 #Trump_Fascista pic.twitter.com/AlPdOeLGgc — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) July 10, 2025

Outro vídeo mostra vários agentes do ICE com coletes à prova de balas confrontando manifestantes. O local tem sido palco de protestos regulares contra a política anti-imigração do governo de Donald Trump.

No mês passado, o clima foi de tensão em Los Angeles, outra cidade do estado da Califórnia palco de protestos contra o ICE e o republicano.

Milhares de militares foram enviados pelo governo Trump para contenção de manifestações. Cerca de 700 fuzileiros navais foram convocados sob ordens do presidente, que também mobilizou 4.000 soldados da Guarda Nacional para conter as mobilizações.

