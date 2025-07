EUA anuncia tarifa de 35% a produtos do Canadá a partir de 1 de agosto

© Lusa

Nesta quinta-feira (10), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que vai impor uma tarifa de 35% sobre as importações vindas do Canadá. "Em vez de trabalhar com os Estados Unidos, o Canadá retaliou com as suas próprias tarifas", justificou o republicano.

"A partir de 01 de agosto de 2025, vamos impor uma tarifa de 35% sobre os produtos canadenses exportados para os Estados Unidos, independentemente de quaisquer tarifas setoriais", escreveu o Presidente.

Trump especificou que as tarifas serão adicionadas às impostas a setores específicos, como o aço ou os automóveis, duas das principais exportações do Canadá para os Estados Unidos, o maior parceiro comercial de Ottawa.

O republicano acrescentou que poderia considerar ajustar a tarifa se o Canadá ajudasse os Estados Unidos a conter o fluxo de fentanil, um poderoso opiáceo.

"Estas tarifas podem ser alteradas, para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país", alertou Trump, numa carta dirigida ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e compartilhada na rede social que o republicano detém, a Truth Social.

Esta foi a última de 20 cartas enviadas pelo Presidente norte-americano a parceiros comerciais de todo o mundo desde segunda-feira.

Na quinta-feira à noite, Trump anunciou, em uma entrevista por telefone com a emissora norte-americana NBC que planejava enviar uma carta semelhante à União Europeia (UE) "hoje ou amanhã" (quinta-feira ou hoje).

"Estou falando com a UE, que, como sabem, é composta por vários países, e também com o Canadá. Devemos enviar [as cartas] nas próximas horas", acrescentou Trump.

Na quarta-feira, o Presidente norte-americano anunciou que as tarifas de 50% sobre as importações de cobre entram em vigor a 01 de agosto. Em 2024, os Estados Unidos importaram quase metade do cobre que consumiram, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, sendo que a maioria das remessas vieram do Chile e do Canadá.

Tarifas contra o Brasil

Também na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo cobrará do Brasil uma tarifa de 50% sobre os produtos exportados aos Estados Unidos, em todos os seguimentos.

O norte-americano alegou que o Brasil não cobrava tarifas justas aos Estados Unidos, mas em carta enviada ao presidente Luís Inácio Lula da Silva, justificou sua posição dando ênfase na defesa do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

A Casa Branca justifica a nova ameaça de tarifas ao Brasil como retaliação à Justiça brasileira por decisões contra empresas de mídia e redes sociais do Estados Unidos, que se posicionaram contra a soberania brasileira.

Porém, a decisão de Trump vem sendo contestada em todo o mundo, uma vez que a justificativa do norte-americano se baseou em política e não em fatores econômicos. Um onda de apoio surgiu em favor de presidente Lula e do Supremo Tribunal Federal (STF), quem vem sendo atacado pela extrema-direita.

