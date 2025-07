Barbie lança sua primeira boneca com diabetes tipo 1

© Divulgação / Mattel

Barbie acaba de dar mais um passo importante em sua jornada pela inclusão: a marca lança sua primeira boneca com diabetes tipo 1. A novidade integra a linha Barbie Fashionista e tem como objetivo ampliar a representatividade, mostrando que todas as crianças podem brincar, imaginar e sonhar com um futuro sem limites.

“Apresentar uma Barbie com diabetes tipo 1 é um passo importante no nosso compromisso com a representatividade”, afirma Krista Berger, Vice-Presidente Sênior da marca Barbie e Líder Global da categoria de bonecas. “Barbie influencia a forma como as crianças vêem o mundo, e incluir condições médicas como a DT1 permite que mais crianças se reconheçam nas histórias que criam e nas bonecas que amam” , completa.

Para o desenvolvimento da boneca, Barbie firmou uma parceria com a organização Breakthrough T1D (antiga JDRF), referência global em pesquisa e defesa dos direitos de pessoas com diabetes tipo 1. A DT1 é uma doença autoimune crônica que compromete a produção de insulina pelo pâncreas, exigindo o uso diário de insulina e monitoramento constante da glicose.

A nova Barbie foi desenvolvida com uma série de detalhes pensados para promover identificação e conscientização, como o sensor de glicose no braço — em formato de coração e na cor rosa Barbie — conectado a um aplicativo de controle, além de uma bomba de insulina na cintura que administra doses conforme necessário. O look com estampa de bolinhas azuis faz referência ao símbolo global do diabetes, e a bolsa azul pastel completa o visual com um toque funcional, ideal para carregar insumos ou lanchinhos.

“Ficamos muito felizes com o convite da Barbie para cocriar essa boneca com DT1”, afirmou Aaron J. Kowalski, Ph.D., CEO da Breakthrough T1D. “Tenho diabetes tipo 1 desde os 13 anos, e meu irmão desde os 3. Essa parceria é muito pessoal para mim, e significa muito poder ampliar a visibilidade de uma condição que afeta tantas famílias. É uma honra colaborar com uma marca que compartilha nosso compromisso de mostrar às crianças que é possível ter uma vida plena, vibrante e cheia de possibilidades, mesmo com diabetes tipo 1.”

A iniciativa também prestou homenagem a duas mulheres que são referência na causa: a instrutora da Peloton, Robin Arzón, e a modelo britânica Lila Moss, filha de Kate Moss. Ambas foram homenageadas com bonecas únicas, feitas à imagem delas — incluindo os sensores visíveis, como usam na vida real.

“Desde que fui diagnosticada com diabetes tipo 1 há dez anos, tenho me dedicado a compartilhar informações e inspirar outras pessoas — especialmente crianças — a entenderem que conhecimento é poder”, disse Arzón. Já Lila Moss celebrou a homenagem com entusiasmo: “Tenho orgulho de usar minha visibilidade para conscientizar sobre a diabetes tipo 1 e mostrar que ser diferente é incrível. Recebo muitas mensagens de pessoas que se sentem representadas ao ver meus sensores. Ter uma Barbie com DT1 — e ainda mais uma que se parece comigo — é algo muito especial.”

A linha Barbie Fashionistas já conta com mais de 175 versões diferentes, com variados tons de pele, tipos de cabelo, corpos, deficiências e estilos de moda — incluindo bonecas com deficiência visual, com síndrome de Down, aparelhos auditivos, entre outras. Além disso, todas as bonecas da coleção 2025 utilizam no mínimo 50% de plástico circular certificado, e as embalagens são feitas com materiais com certificação FSC, reforçando o compromisso contínuo da Barbie com a inclusão e a sustentabilidade.

A novidade chega em breve ao Brasil nas principais lojas de brinquedos e varejistas do país.