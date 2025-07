Milei chama vice de 'traidora' após aprovação de aumento da aposentadoria

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou a vice-presidente do país, Victoria Villarruel, de "traidora" nesta quinta-feira (10). A declaração se deu após a aprovação pelo Senado de um pacote que aumenta a aposentadoria em 7,2%.

Milei comentava medidas de seu governo quando fez a crítica. O presidente argentino destacou a aprovação de reformas estruturais, mesmo tendo minoria no Congresso e "uma traidora" como vice.

"Fizemos 2.500 reformas estruturais. Não só tivemos um programa de estabilização mais bem-sucedido que a convertibilidade, como também fizemos 25 vezes mais reformas com apenas 15% da Câmara dos Deputados, sete senadores e uma traidora [Victoria Villarruel]", disse Javier Milei

Na Argentina, o vice-presidente da República acumula o cargo de presidente do Senado. Villarruel, inclusive, esteve presente nos debates sobre o reajuste da aposentadoria.

PACOTE REAJUSTA APOSENTADORIA EM 7,2%

Senado aprovou aumento por unanimidade. Foram 52 votos a favor e quatro abstenções. Os senadores aliados ao governo deixaram o plenário antes do início da sessão.

Medida vai para sanção presidencial. Como já passou pela Câmara, o projeto agora seguirá para o gabinete de Milei.

Presidente disse que vai vetar. Na avaliação dele, o aumento da aposentadoria compromete o equilíbrio fiscal e vai de encontro com sua política de austeridade, colocada em prática desde o início do governo.

"Vamos vetar. E, se por acaso o veto cair, o que não acredito, vamos judicializar. Mesmo que a Justiça fosse surpreendentemente rápida, o dano seria mínimo. Uma simples mancha que reverteremos em dois meses.Presidente da Argentina" disse Javier Milei.

RUPTURA ENTRE MILEI E VILLARRUEL NÃO É NOVIDADE

Presidente já havia dito que vice não participava do governo. A declaração foi dada em novembro, em entrevista ao La Nación. Segundo Milei, Villarruel faz parte da "casta" - palavra usada por ele para se referir a seus rivais políticos.

"Existe diálogo entre o presidente e seu vice-presidente? O que é necessário institucionalmente para cumprirmos nossos papéis", disse Javier Milei, ao La Nación.

Opiniões de Villarruel se aproximam mais da oposição, avaliou o presidente. "Ela, em sua visão, em muitas das coisas que fazemos, está mais próxima do círculo vermelho [elite política da oposição e empresários], do que ela chama de alta política, e do que chamamos de casta", disse Milei.