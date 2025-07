Trump se irrita com pergunta sobre tragédia e ataca jornalista

© Chip Somodevilla/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou mais um momento polêmico nesta sexta-feira (11) durante uma visita ao Texas, uma semana após as inundações que deixaram ao menos 135 mortos, incluindo crianças que participavam de acampamentos de verão. Durante uma coletiva transmitida ao vivo, Trump se irritou ao ser questionado sobre a demora na emissão dos alertas de emergência.

A pergunta feita por um jornalista sobre a possibilidade de mais vidas terem sido salvas caso os alertas tivessem sido emitidos antes das enchentes em 4 de julho desagradou o presidente. “Acho que todos fizeram um trabalho incrível, dadas as circunstâncias”, respondeu Trump, antes de atacar o repórter: “Só uma pessoa maldosa faria uma pergunta dessas.”

Na sequência, Trump elogiou um repórter do canal ultraconservador Real America's Voice, que agradeceu às autoridades pelo que chamou de “trabalho bem feito”. “Esse é um bom repórter. Essa é uma boa pergunta”, disse Trump, visivelmente mais satisfeito.

Críticas à resposta oficial

As enchentes foram causadas por chuvas torrenciais que elevaram o nível do rio Guadalupe em oito metros em apenas 45 minutos, com precipitação de quase 300 milímetros por hora — o equivalente a um terço da média anual da região.

Moradores da cidade de Kerrville relataram que receberam alertas de chuvas intensas, mas sem qualquer instrução para evacuação. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) só começou a emitir alertas de inundação às 1h do dia 5 de julho, quando grande parte da tragédia já havia ocorrido.

A resposta das autoridades locais está sendo duramente criticada por moradores e especialistas, especialmente pela demora em evacuar as áreas de risco e pela falha na comunicação com os acampamentos infantis. Pelo menos 27 meninas e monitores morreram no Acampamento Mystic, um dos mais atingidos.

A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) também tem sido alvo de críticas. Segundo a CNN, os esforços de ajuda foram prejudicados por novas regras implementadas pela secretária Kristi Noem, que buscavam cortar gastos e acabaram atrasando a liberação de recursos.

Declarações e reação oficial

Apesar das falhas apontadas, Trump afirmou durante a visita que “todos nesta sala fizeram um trabalho incrível” e acusou a oposição democrata de “só querer criticar”. Ele também assinou uma declaração de desastre, liberando verbas federais para o estado, embora tenha dito no passado que situações emergenciais deveriam ser tratadas prioritariamente em nível estadual.

A Casa Branca reagiu com veemência às críticas sobre os cortes orçamentários no NWS, classificando-as como “mentiras hediondas” e “inoportunas em um momento de luto nacional”.

Mais de 2 mil profissionais participam das buscas por desaparecidos na região central do Texas, com apoio de helicópteros, drones, cães farejadores e equipes de resgate especializadas. Até esta sexta, cerca de 160 pessoas ainda estavam desaparecidas, segundo o governador Greg Abbott.