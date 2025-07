Rússia confirma atuação de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia

© Lusa

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reconheceu neste sábado (12) que soldados da Coreia do Norte atuaram ao lado das tropas russas na guerra contra a Ucrânia. Em um discurso feito na cidade de Wonsan, no sudeste do território norte-coreano, Lavrov afirmou que os militares norte-coreanos participaram da retomada da região de Kursk, descrita por ele como uma "libertação dos nazistas ucranianos".

“Soldados do Exército Popular da Coreia, junto com os nossos, derramaram sangue e entregaram suas vidas para libertar a região de Kursk”, declarou Lavrov. O ministro chamou o gesto de "prova da irmandade inquebrável" entre Moscou e Pyongyang.

A presença de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia já era alvo de especulação de governos ocidentais e da Coreia do Sul, mas esta foi a primeira vez que um alto representante do Kremlin confirmou oficialmente a atuação militar de Pyongyang no conflito.

A cidade de Kursk, situada no oeste da Rússia, havia sido parcialmente ocupada por forças ucranianas durante uma ofensiva surpresa em agosto de 2024. Após meses de combates, Moscou anunciou a reconquista da região em abril deste ano.

Durante o encontro diplomático, a chanceler norte-coreana Choi Son-hee reforçou o apoio incondicional de seu país à campanha militar russa e à integridade territorial da Rússia. "Essa é uma escolha estratégica da Coreia do Norte em defesa da justiça internacional contra as maquinações imperialistas", afirmou Choi, segundo a agência russa Interfax.

Ela também destacou o desejo de "expandir e desenvolver ainda mais a amizade e a cooperação entre os dois países", classificando os atuais vínculos diplomáticos como uma "cooperação inquebrável".

A visita de Lavrov à Coreia do Norte segue até domingo (13) e ocorre em meio a uma rodada de consultas políticas entre os dois governos. Na sexta-feira (12), o ministro russo prometeu, antes de embarcar em Kuala Lumpur, que Moscou protegerá a Coreia do Norte contra "provocações externas".

Os laços militares entre Rússia e Coreia do Norte se estreitaram após a assinatura de um tratado de parceria estratégica em 2024, que inclui uma cláusula de defesa mútua. De acordo com o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, cerca de 15 mil soldados norte-coreanos já foram enviados à Ucrânia para apoiar as tropas russas. As estimativas apontam pelo menos 4.700 baixas, incluindo aproximadamente 600 mortes.