Rússia lança 600 drones e 26 mísseis em ataque massivo à Ucrânia

© Lusa

A Ucrânia informou neste sábado (12) que a Rússia lançou quase 600 drones e disparou 26 mísseis de cruzeiro contra seu território. Apesar de conseguir interceptar mais da metade dos artefatos, os ataques deixaram dois mortos e 20 feridos.

“Foram usados 623 armamentos aéreos”, anunciou o Exército ucraniano, detalhando que o ataque incluiu 597 drones e 26 mísseis. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, cerca de 344 desses dispositivos foram derrubados — incluindo 319 drones e 25 mísseis — conforme divulgado pela agência Europa Press.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a nova onda de ataques russos, que atingiram desde Kharkiv e Sumy, no leste do país, até Leópolis e Bucovina, no oeste, próxima à fronteira com a Romênia.

Em publicação na rede social X, citada pela agência France-Presse (AFP), Zelensky afirmou que a defesa aérea conseguiu interceptar mais de 20 mísseis e a maioria dos drones. No entanto, alguns projéteis atingiram “infraestruturas civis e edifícios residenciais”.

Um dos ataques matou dois civis em Chernivtsi, na região de Bucovina. Zelensky reforçou a necessidade de novas sanções contra a Rússia e pediu mais sistemas de defesa aérea para proteger o país.

Do lado russo, o Ministério da Defesa declarou ter interceptado 33 drones ucranianos durante a madrugada. “Durante a noite, nossos sistemas de defesa aérea destruíram e interceptaram 33 veículos aéreos não tripulados ucranianos”, informou o órgão em comunicado oficial.

De acordo com o ministério, 16 drones foram abatidos na região de Briansk, cinco no Mar Negro, quatro na Crimeia, três em Rostov, dois em Kursk e um nas regiões de Voronezh, Krasnodar e Mar de Azov.

A Ucrânia tem intensificado ataques aéreos quase diários contra o território russo, enquanto a Rússia continua bombardeando cidades ucranianas em meio à guerra iniciada em fevereiro de 2022.