Mulher de 45 anos rompe aorta durante orgasmo e passa por cirurgia

Um caso raro e de alto risco envolvendo a ruptura da aorta foi relatado pelo American Journal of Case Reports. A paciente, uma mulher de 45 anos, deu entrada no pronto-socorro com dores intensas no peito após um episódio durante a relação sexual com o marido.

Segundo o relatório médico, a mulher relatou que, durante o orgasmo, sentiu um estalo enquanto mantinha as pernas apoiadas no peito do parceiro. Imediatamente, foi tomada por uma dor aguda que irradiava para as costas, descrita como “facadas”, além de apresentar falta de ar e náuseas.

Exames de imagem revelaram um hematoma intramural na aorta, condição grave e pertencente ao grupo de doenças classificadas como Síndrome Aórtica Aguda (SAA). Trata-se de um sangramento interno na parede da principal artéria do corpo, que pode evoluir rapidamente para quadros fatais se não for tratada a tempo. A taxa de mortalidade da SAA aumenta em cerca de 1% por hora quando não há intervenção médica, e até 22% dos casos só são diagnosticados após o óbito do paciente.

Os médicos responsáveis pelo caso destacaram que a paciente apresentava fatores de risco significativos, como hipertensão arterial não controlada há pelo menos um ano e um histórico de 17 anos de tabagismo. Embora a atividade sexual seja considerada um esforço físico de intensidade moderada — podendo alcançar picos semelhantes aos de exercícios intensos —, a ocorrência de ruptura da aorta durante o ato é extremamente incomum.

O que também chamou a atenção da equipe médica foi o fato de o caso envolver uma mulher, durante uma relação consensual, o que foge ao perfil mais comum registrado em eventos semelhantes, geralmente associados a homens com múltiplos fatores de risco.

O tratamento da paciente envolveu o uso de medicamentos e posterior encaminhamento à cirurgia cardiotorácica. Três dias após o procedimento, ela recebeu alta hospitalar e passa bem.