Kim Jong Un apoia Rússia e diz que vitória contra Ucrânia é “certa”

© KCNA via REUTERS

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, declarou apoio "incondicional" à Rússia na guerra contra a Ucrânia durante um encontro com o chanceler russo, Sergei Lavrov, realizado na noite deste sábado (12), informou a agência estatal norte-coreana KCNA.

Segundo a publicação, a reunião aconteceu em um clima de "confiança e calorosa camaradagem", refletindo o fortalecimento das relações diplomáticas e militares entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também divulgou um vídeo do encontro em que Kim e Lavrov aparecem se cumprimentando com apertos de mão e abraços.

Em 2024, Rússia e Coreia do Norte assinaram um pacto de defesa mútua. Desde então, Pyongyang enviou milhares de soldados para apoiar Moscou na tentativa de retomar a região de Kursk, conquistada por forças ucranianas no verão passado. Além disso, a Coreia do Norte tem fornecido mísseis e projéteis ao Exército russo.