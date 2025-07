Ucrânia elimina agentes russos ligados à morte de coronel em Kiev

© Divulgação- Agência de Segurança Ucraniana

A agência de segurança da Ucrânia (SBU) informou neste domingo (13) que localizou e neutralizou dois suspeitos envolvidos no assassinato do coronel ucraniano Ivan Voronych, morto a tiros em Kiev na última quinta-feira (10). Segundo a SBU, os supostos agentes russos — um homem e uma mulher — morreram após resistirem à prisão.

Um vídeo divulgado pela própria agência e verificado pela Associated Press mostra os corpos dos suspeitos no chão, após o confronto. Ambos foram identificados como os principais envolvidos no ataque que matou Voronych, membro da SBU, em plena luz do dia, em um estacionamento da capital ucraniana. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Ukrainian Intelligence (SBU) eliminates FSB agents behind Kyiv SBU colonel’s murder.



Russian agent group entered Ukraine in advance and killed an SBU officer three days ago.



Their hideout near Kyiv was found; both—a man and a woman—were killed pic.twitter.com/0xpLDcYe4s — The Geo Scope (@al57566656) July 13, 2025

Assassinato em plena luz do dia

As imagens mostram o coronel carregando sacolas ao sair de um prédio por volta das 9h (3h em Brasília) quando foi surpreendido por um atirador. O crime chocou pela ousadia e raridade, mesmo em meio ao contexto de guerra desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

Voronych teria participado de operações secretas em áreas ocupadas pela Rússia e colaborado na organização de uma ofensiva-surpresa da Ucrânia na região russa de Kursk no ano passado.

Nos bastidores do conflito, Ucrânia e Rússia frequentemente se acusam de planejar assassinatos de oficiais e líderes políticos, além de sabotagens e ações de espionagem.

Escalada no conflito: drones e civis mortos

No mesmo dia, a Força Aérea ucraniana relatou que a Rússia lançou 60 drones em ataques noturnos contra diversas regiões do país. A defesa aérea conseguiu interceptar 20 dos aparelhos e "neutralizar" outros 20, de acordo com autoridades locais.

Desde sábado (12), bombardeios russos nas regiões de Donetsk e Kherson resultaram na morte de quatro civis e deixaram ao menos 13 feridos.