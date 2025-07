Trump anuncia envio de mísseis Patriot à Ucrânia e mira Putin

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país enviará sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, em meio ao agravamento das tensões com a Rússia.

“Vamos enviar os Patriots, que eles precisam desesperadamente”, afirmou Trump, duas semanas após Washington suspender parte das entregas de armas a Kyiv. “Ainda não decidi a quantidade, mas eles vão recebê-los porque precisam de proteção”, completou.

Segundo Trump, o envio do armamento faz parte de um acordo com a OTAN, que arcará com os custos dos equipamentos. “Na verdade, vamos mandar diversos equipamentos militares muito sofisticados, e eles vão nos pagar 100%”, declarou o presidente a jornalistas.

Os mísseis Patriot estão entre os sistemas de defesa antibalística mais potentes das Forças Armadas americanas, usados para interceptar ataques lançados por terra e ar.

Trump também afirmou que fará um anúncio relacionado à Rússia ainda nesta segunda-feira (14), após semanas de críticas ao presidente Vladimir Putin. Ele tem demonstrado frustração com a recusa do líder russo em aceitar uma trégua e cessar os bombardeios contra a Ucrânia.

“Putin surpreende muita gente. Fala bonito, mas à tarde está bombardeando todo mundo. Isso é um problema, e eu não gosto disso”, disse Trump.

Aliado próximo do presidente, o senador republicano Lindsey Graham adiantou que o anúncio pode incluir um novo pacote de sanções contra Moscou.