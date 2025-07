Avião explode após decolar no aeroporto de Londres e assusta famílias

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu em uma bola de fogo logo após decolar, na tarde deste domingo (13), no Aeroporto de London Southend, em Essex, no Reino Unido. O acidente ocorreu por volta das 16h (horário local) e provocou uma densa coluna de fumaça preta, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais.

De acordo com informações do jornal The Guardian, a aeronave — um Beechcraft Super King Air — decolou às 15h48 e seguia para Lelystad, nos Países Baixos, segundo dados do Flightradar24.

Em nota, a Polícia de Essex confirmou o incidente:

“Fomos acionados pouco antes das 16h para atender relatos de uma colisão envolvendo uma aeronave de 12 metros. Todos os serviços de emergência estão no local e esse trabalho deve continuar por várias horas. Pedimos que a população evite a área enquanto as operações seguem em andamento.”

O aeroporto também confirmou o acidente pelas redes sociais e informou que está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais:

“Podemos confirmar que houve um incidente grave no Aeroporto de London Southend envolvendo uma aeronave de aviação geral. Forneceremos mais informações assim que possível.”

