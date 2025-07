Russa e duas filhas são achadas em caverna na Índia após anos isoladas

© Reprodução: TO!

Uma mulher russa e suas duas filhas pequenas foram encontradas vivendo isoladas em uma caverna no sul da Índia, após anos longe da civilização. Segundo o jornal britânico The Sun, Nina Kutina, de 40 anos, conhecida também como Mohi, foi localizada no dia 9 de julho por policiais que patrulhavam uma área de mata fechada na cidade de Gokarna, no estado de Karnataka.

Kutina vivia na gruta com as filhas Prema, de seis anos, e Ama, de quatro. O abrigo era improvisado, com lonas plásticas no chão, e a alimentação se baseava principalmente em macarrão instantâneo. Segundo ela, o objetivo era buscar uma vida espiritual, longe da sociedade, praticando meditação e rituais hindus.

A polícia realizava uma ronda de rotina em Ramatirtha Hill, uma região costeira conhecida pela tradição religiosa, quando avistou roupas penduradas perto da entrada de uma caverna. Ao investigar, encontrou a família vivendo em condições precárias. Kutina explicou que deixou a Rússia anos atrás e que havia entrado na Índia com um visto de negócios, que expirou em 2017. Em 2018, chegou a sair para o Nepal, mas retornou ao território indiano logo em seguida.

As autoridades ficaram surpresas com o estado de saúde da família, que não apresentava ferimentos, mas relataram preocupação com os riscos à segurança das crianças. A área onde estavam é considerada perigosa, com registros de deslizamentos de terra e presença de cobras venenosas.

A mulher foi convencida a deixar o local e levada com as filhas para um ashram — espécie de retiro espiritual — administrado por uma monja de 80 anos na vila de Bankikodla. No interior da caverna, ela havia montado um pequeno altar com um ídolo de Rudra, transformando o espaço em um santuário espiritual.

Apesar da motivação religiosa declarada, a permanência irregular no país e as condições de isolamento envolvendo crianças levaram as autoridades a acompanhar o caso de perto. Documentos de passaporte e visto foram localizados próximos à caverna.