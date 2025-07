Bebê desenvolve genitália masculina após contato com gel hormonal do pai

© Getty Images/Tim Clayton/Corbis

Médicos na Suécia emitiram um alerta após um caso raro envolvendo uma bebê de 10 meses, que apresentou alterações nos órgãos genitais após contato prolongado com gel de testosterona. O caso foi relatado por especialistas do Hospital Universitário Sahlgrenska, em Gotemburgo, e divulgado pelo Daily Mail.

Segundo os médicos, a menina costumava dormir encostada no peito do pai, prática comum conhecida como "contato pele a pele", recomendada por seus benefícios para o vínculo afetivo e o desenvolvimento infantil. No entanto, o pai fazia uso diário de um gel à base de testosterona, prescrito para tratar sintomas da andropausa, como fadiga e baixa libido.

Sem saber dos riscos, o homem aplicava o gel na pele e, em seguida, mantinha contato direto com a filha. A exposição frequente à substância fez com que a menina desenvolvesse sinais de virilização: o clitóris cresceu de forma incomum, assumindo aparência semelhante a um micropênis, e os pequenos lábios se fecharam, lembrando um escroto.

Preocupados, os pais procuraram atendimento médico. Exames de sangue revelaram níveis elevados de testosterona no organismo da criança, confirmando a causa do problema. Após a interrupção imediata do uso do gel pelo pai, os níveis hormonais da bebê começaram a normalizar e a genitália voltou progressivamente à aparência esperada para a idade.

O caso ocorreu há cerca de oito anos, mas só recentemente foi divulgado como parte de uma campanha de conscientização. A endocrinologista pediátrica Jovanna Dahlgren, que acompanhou o caso, afirmou que esse é um entre aproximadamente seis relatos semelhantes. Outro caso citado envolveu um menino de 10 anos que desenvolveu crescimento mamário após contato com cremes hormonais utilizados pela mãe.

“Esses medicamentos são extremamente potentes e poucas pessoas compreendem os riscos reais de exposição indireta”, alertou Dahlgren. A médica defende que pais e cuidadores sejam devidamente orientados sobre o uso de terapias hormonais, especialmente em ambientes compartilhados com crianças pequenas.



