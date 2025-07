Incêndio em lar de idosos mata nove e deixa dezenas de feridos nos EUA

Nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um incêndio devastar um lar de idosos em Fall River, no sul de Massachusetts, na noite de domingo (13).

As chamas começaram por volta das 21h30, no horário local, o que corresponde às 22h30 no horário de Brasília. Quando os bombeiros chegaram ao Gabriel House Assisted Living Facility, encontraram idosos em pânico, muitos deles pendurados nas janelas à espera de resgate.

O fogo foi declarado extinto na manhã desta segunda-feira, momento em que os bombeiros conseguiram entrar no prédio e resgatar vários moradores.

Cerca de 50 bombeiros participaram da operação de salvamento — 30 deles estavam de folga, segundo o jornal ABC.

Muitas das vítimas foram levadas para hospitais locais e regionais. Cinco bombeiros ficaram feridos, mas, de acordo com as autoridades, nenhum corre risco de vida.

“Essa é uma tragédia infeliz para as famílias da comunidade de Fall River”, disse o chefe dos bombeiros, Jeffrey Bacon.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas por autoridades locais e estaduais.

