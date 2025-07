Brasileiro morre atropelado por caminhão na Irlanda a caminho do trabalho

© Sergio Flores/Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Rômulo Cerasuolo, 34, morreu na última sexta-feira (11) em Dublin, capital da Irlanda, ao ser atropelado por um caminhão. Segundo relatos de familiares e da Garda Síochána (a polícia nacional do país), o acidente ocorreu por volta das 8h30 no horário local (4h30 de Brasília) , na Ballyboden Way, via no centro da cidade.

Natural de Itápolis, no interior de São Paulo, Rômulo morreu no local, de acordo com a Garda. A polícia irlandesa disse, em nota, que fez perícia no local, e que tem pedido a testemunhas que compartilhem informações sobre o caso, incluindo registros em vídeo do local, como os de câmeras de segurança.

Segundo familiares e amigos que organizaram um financiamento para trazer o corpo ao Brasil, Rômulo trabalhava no setor de limpeza do Parlamento. Ele teria sido atingido quando caminhava para o ponto de ônibus rumo ao trabalho.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 80 mil brasileiros vivem atualmente na Irlanda.

Em publicações nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o acidente. "Esse lindo é meu primo Rômulo Girassol Cerasuolo", afirmou Mara Girassol Cerasuolo em uma publicação no Facebook. "Amado, querido, sonhador e destemido, admirado pela educação e carinho por todos."

As duas campanhas feitas em nome de Rômulo em sites de financiamento coletivo já haviam batido as metas estipuladas -R$ 30 mil e 12 mil euros- até o início da tarde desta segunda-feira (14).

Leia Também: Grupos de direita convocam 'caçada' a imigrantes na Espanha