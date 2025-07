Governo Trump volta ameaçar o Brasil e culpa Lula por decisões da Justiça

© Getty Images

Na tarde desta segunda-feira (14), o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, voltou a fazer ameaças ao Brasil e direcionou mensagem nas redes sociais para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na rede social 'X' (ex-Twitter), o subsecretário Darren Beattie disse em publicação em uma conta governamental que o presidente dos EUA, Donald Trump, "impôs consequências há muito esperadas contra o Supremo Tribunal de (Alexandre de) Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA".

Beattie continuou, misturando alegações comerciais e políticas para impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, e disse que o governo Trump está acompanhando de perto o desenvolvimento do julgamento de Jair Bolsonaro (PL): "Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil", diz a nota.

Veja o que diz a íntegra do comunicado:

"O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA.

Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil.

As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos acompanhando de perto."

O Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) tarifa de 50% para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos a partir dia 1.º de agosto.

Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump cita como justificativa para o tarifaço "centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e o que classificou como uma "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado. O norte americano cita fatores políticos para justificar os desacordos comerciais com o Brasil