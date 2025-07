Estações inundadas e ruas alagadas após temporais em Nova York

© Juan Luis Landaeta/via REUTERS

Pelo menos três estados dos Estados Unidos — Nova York, Nova Jersey e Connecticut — enfrentaram fortes inundações na segunda-feira (15), após chuvas intensas que provocaram o caos no transporte público, fechamento de rodovias e emissão de alertas de emergência.

Em Nova York, as inundações repentinas causaram grandes atrasos no metrô, com estações completamente alagadas e passageiros presos dentro dos vagões. As imagens que circularam nas redes sociais mostram plataformas tomadas pela água, como na estação da 28th Street, em Manhattan. Algumas linhas foram suspensas e outras, como em Queens, sofreram grandes atrasos.

A cidade de Nova York emitiu diversos alertas por meio da agência de Gestão de Emergências, que publicou:

"As inundações podem ser fatais e muitas vezes acontecem com pouco ou nenhum aviso. Ruas, porões e áreas subterrâneas podem encher em minutos. Se você mora em uma área baixa, esteja preparado para buscar um local mais elevado".

A chuva mais intensa já havia se deslocado para o leste e perdido força, segundo as atualizações mais recentes.

Nas estradas, o cenário também foi crítico. Motoristas foram obrigados a reduzir a velocidade e muitos dirigiam contra a correnteza. Diversas vias importantes foram bloqueadas.

Em Nova Jersey, o governador Phil Murphy declarou estado de emergência e pediu à população que evitasse sair de casa. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas de cidades como Plainfield, New Providence e Somerville completamente submersas.

Já em Connecticut, o condado de Fairfield foi um dos mais atingidos. O estado ainda se recupera da enchente histórica que o atingiu em agosto do ano passado, considerada a pior dos últimos 200 anos.

Vale lembrar que, no início deste mês, enchentes já haviam atingido o centro do Texas, deixando 129 mortos e mais de 170 desaparecidos no fim de semana do feriado de 4 de julho. Autoridades alertam que novas chuvas podem causar novos transbordamentos nas próximas semanas.