Kremlin responde a ameaça de Trump com ironia: “A Rússia não se importa”

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, ironizou nesta terça-feira (15) as recentes ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu impor tarifas de 100% caso Moscou não chegue a um acordo de paz com a Ucrânia em até 50 dias.

“Trump lançou um ultimato teatral ao Kremlin. O mundo tremeu, esperando as consequências. A Europa beligerante ficou desapontada. A Rússia não se importou”, escreveu Medvedev, que também já presidiu o país, em sua conta na rede X (antigo Twitter).

As declarações do líder russo são uma resposta à fala de Trump na segunda-feira (14), durante um pronunciamento na Casa Branca ao lado do novo secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte. O presidente norte-americano afirmou estar “desapontado” com Vladimir Putin e criticou a falta de avanços nas negociações para encerrar o conflito.

“Se não houver um acordo dentro de 50 dias, é muito simples: as tarifas serão de 100%, ponto final”, afirmou Trump. Ele também anunciou que a Otan irá adquirir armamentos dos Estados Unidos para repassá-los à Ucrânia.

Apesar de afirmar que mantém conversas “muito agradáveis” com o presidente russo, Trump minimizou qualquer expectativa. “Não significam nada, porque Moscou continua atacando a Ucrânia. O comércio é uma ótima forma de resolver guerras”, afirmou. Questionado sobre o risco de a Rússia escalar o confronto com os EUA, foi direto: “Nem me venham com essa conversa”.

União Europeia critica prazos dos EUA

A reação de Trump também gerou repercussão em Bruxelas. A alta-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, considerou positivo o endurecimento da posição dos EUA, mas criticou o tempo dado a Moscou.

“É bom ver que o presidente Trump demonstrou firmeza. Mas 50 dias é um prazo longo demais. Inocentes continuam morrendo todos os dias”, declarou ela após reunião ministerial na capital belga.

A guerra entre Rússia e Ucrânia completa mais de três anos, com ofensivas intensificadas neste verão europeu. Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, o Kremlin tem rejeitado sucessivas propostas de cessar-fogo feitas por Kiev e Washington.