Cavalo cai durante desfile da Bastilha e vídeo do incidente viraliza

A França celebrou nesta segunda-feira (14) o Dia da Bastilha, que marca a tomada da fortaleza de mesmo nome em 1789 — um marco simbólico da Revolução Francesa e do fim do antigo regime.

Este ano, as comemorações foram organizadas como uma “verdadeira operação militar”, segundo o general Loic Mizon, governador militar de Paris. A estrutura reforçada teve como objetivo refletir a seriedade das atuais ameaças russas à segurança europeia.

Apesar da preparação rigorosa, o tradicional desfile na avenida Champs-Élysées foi marcado por imprevistos. Um dos soldados cortou a orelha com a própria espada durante a marcha, enquanto dois cavalos causaram transtornos: um se afastou completamente da formação e o outro chegou a cair no asfalto, embora tenha se levantado logo em seguida.

Pode ver os momentos no vídeo abaixo:

A soldier is seen bleeding from the ear as he marched with fellow cadets during France’s Bastille Day parade in Paris, where one horse broke loose and another collapsed. pic.twitter.com/N1JOkAkuJZ