Tenista indiana de 25 anos é morta a tiros pelo próprio pai em casa

A tenista indiana Radhika Yadav, de 25 anos, foi morta a tiros pelo próprio pai, Deepak Yadav, na manhã da última quinta-feira (10), por volta das 10h30 (horário local), na residência da família, em Gurgaon, na Índia. O homem foi preso e confessou o crime.

De acordo com a imprensa local, Radhika administrava uma academia de tênis, atividade que era desaprovada por Deepak. Testemunhas relataram que uma discussão entre os dois terminou quando ele atirou contra a filha. O porta-voz da polícia informou que o pai já havia pedido diversas vezes para que ela deixasse a gestão do espaço esportivo.

Em depoimento às autoridades, Deepak afirmou sentir-se humilhado por depender financeiramente da filha e disse que era constantemente ridicularizado por isso. A polícia apurou que ele teria se irritado após a jovem desconsiderar ordens para se calar durante a briga. “Chateado, ele atirou”, disse um agente envolvido na investigação.





The way people have started defending Deepak Yadav, the m@rderer father of Radhika Yadav, just because they found one Muslim angle, shows the mentality of our society



No wonder if they end up portraying him as the actual victim. D!sgusting #RadhikaYadav

pic.twitter.com/01T5IKzfo3