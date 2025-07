Menina de 13 anos morre após dar à luz; suspeito de estupro está preso

© ShutterStock

Uma menina de 13 anos, vítima de abuso sexual, morreu na última segunda-feira (14) após dar à luz por cesariana na cidade de Santa Rosa del Aguaray, no nordeste do Paraguai. A informação foi confirmada por autoridades do Ministério Público e por fontes médicas locais, segundo a agência EFE.

De acordo com a direção do Hospital Regional de Santa Rosa del Aguaray, a adolescente foi submetida a uma cirurgia cesariana no dia 7 de julho e, após o parto, desenvolveu um quadro de convulsões e outras complicações. Ela foi internada na UTI, mas não resistiu. A família aguardava transferência para um hospital em Assunção, capital do país, o que não chegou a acontecer.

O diretor da unidade, Roberto González, afirmou à Rádio Monumental que o corpo da menina não estava preparado para suportar uma gestação, especialmente de um bebê que nasceu com 3,6 quilos.

O Ministério Público informou que nomeou um promotor para investigar as circunstâncias da morte. Outro promotor conduz o processo criminal contra um homem de 20 anos, acusado de abusar da vítima por dois anos consecutivos, até que ela engravidou. O suspeito está preso preventivamente e aguarda julgamento.

As autoridades não divulgaram informações adicionais sobre o estado de saúde do bebê.

No Paraguai, o aborto é ilegal, sendo permitido apenas quando há risco comprovado de vida para a gestante.

