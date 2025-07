Pai deixa filho sozinho em carro roubado para sair e beber na Espanha

© ShutterStock

A Polícia Nacional da Espanha se deparou com uma situação inusitada no centro de Madri, na madrugada desta terça-feira (15). Um menino de 14 anos foi encontrado sozinho dentro de um carro que constava como roubado.

O caso aconteceu por volta das 2h da manhã (horário local). Segundo o jornal El País, que confirmou as informações com a polícia, uma equipe em patrulha notou o adolescente desacompanhado dentro do veículo estacionado em uma rua da região central da cidade. Ao ser abordado, o garoto contou que o pai havia saído com um amigo.

Os policiais permaneceram com o menor até que o pai aparecesse, o que só ocorreu por volta das 3h50. O homem, de 43 anos e nacionalidade colombiana, estava visivelmente embriagado e acompanhado de um amigo. Ele confirmou a versão do filho e acabou preso por abandono de incapaz.

A situação ficou ainda mais grave quando os agentes descobriram que o carro onde o menino estava havia sido registrado como furtado. A dona do veículo foi localizada e informou que já havia encontrado o automóvel, mas que ainda não havia retirado a queixa na polícia.

De acordo com a emissora Telemadrid, que divulgou imagens da abordagem, o pai aparentava estar bêbado no momento da detenção. Em uma cena comovente, o menino tentou impedir que os policiais levassem o pai e o abraçou enquanto ele era conduzido pelas autoridades.

Ainda segundo a polícia, o homem chegou a pedir que um conhecido cuidasse do adolescente. Ele e o amigo afirmaram que estavam apenas de passagem por Madri e haviam chegado à cidade na segunda-feira.

Na Espanha, o abandono de menores é considerado crime e pode resultar em penas de 18 meses a até quatro anos de prisão, dependendo da gravidade do caso.