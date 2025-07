Obama pede que democratas sejam mais firmes contra Trump

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barack Obama pediu aos democratas que sejam mais duros em relação a Donald Trump e lutem pelos valores que acreditam que os Estados Unidos devem representar.

O apelo do ex-presidente americano ocorreu durante um evento de arrecadação de fundos em Nova Jersey, organizado pelo governador Phil Murphy, e sua esposa, Tammy Murphy, na sexta-feira (11).

"Acho que vai exigir um pouco menos de contemplação do próprio umbigo e um pouco menos de lamentação e posições fetais e vai exigir que os Democratas simplesmente endureçam", disse Obama.

Entre as ações de resistência, ele sugeriu que os democratas abracem "ótimos candidatos concorrendo agora", como nas eleições em Nova Jersey e Virgínia.

Obama declarou ainda que as decisões de Trump não são surpresa para ele, assim como a falta de barreiras do Partido Republicano.

"O que me surpreendeu foi o grau em que vi pessoas que, quando eu era presidente defendiam todo tipo de coisas, que parecem estar intimidadas e encolhidas, afastando-se de simplesmente afirmar aquilo em que acreditam, ou pelo menos o que disseram acreditar", disse.

A CNN foi a primeira a relatar as afirmações de Obama, depois confirmadas por outros veículos de comunicação.

Em abril, Obama e Kamala Harris, ex-vice, criticaram o governo do presidente Trump e apontaram retrocessos nas áreas de direitos humanos e liberdades individuais, algo que teria provocado uma "grande sensação de medo" nos Estados Unidos.

Obama mencionou os esforços de Trump para remodelar o governo federal, reprimir a imigração e intimidar a dissidência. Também comentou sobre os ataques feitos pelo republicano contra veículos de comunicação e o sistema jurídico.

"Imagine se eu tivesse feito tudo isso", disse ele em evento no Hamilton College, em Nova York, segundo a rede americana CNN. "É inimaginável que os mesmos partidos que estão calados agora teriam tolerado um comportamento como esse de mim ou de vários de meus antecessores [na Presidência]."

No mês passado, em um evento em Connecticut, o ex-presidente disse que os EUA estão perigosamente próximos de normalizar comportamentos "consistentes com autocracias".

"Não me diga que você é um Democrata, mas está meio decepcionado agora, então não está fazendo nada", disse no evento da última sexta. "Agora é exatamente o momento de você entrar e fazer algo", completou, dizendo que é necessário coragem.