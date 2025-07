Maratonista mais velho do mundo morre atropelado aos 114 anos

© Getty Images/ Keshav Singh/Hindustan Times

Fauja Singh, britânico de origem indiana e conhecido por ser a pessoa mais velha do mundo a completar uma maratona, morreu aos 114 anos após ser atropelado na Índia. O acidente aconteceu na segunda-feira (14), enquanto ele atravessava uma estrada em Beas Pind, no estado de Punjab, sua terra natal.

A informação foi confirmada pelo clube de atletismo londrino Sikhs In The City, ao qual ele era filiado: “Queridos corredores, é com enorme tristeza que confirmamos a morte do nosso ícone de humanidade, força e positividade. Fauja Singh faleceu na Índia aos 114 anos”.

Fauja vivia em Ilford, no Reino Unido, desde 1992, e tornou-se um símbolo de superação ao começar a correr aos 89 anos, depois da morte da esposa. Aos 90, completou a Maratona de Londres em 6 horas e 54 minutos, batendo o recorde anterior da categoria acima de 90 anos. Seu feito mais emblemático veio em 2011, quando, aos 100 anos, concluiu a Maratona de Toronto. O feito não entrou para o Guinness World Records por falta de documentos que comprovassem oficialmente sua idade.

Mesmo com esse entrave, ele recebeu diversas homenagens ao longo da vida, incluindo uma carta da rainha Elizabeth II, elogios do próprio Guinness e o convite para carregar a tocha olímpica em Londres, em 2012.

A história de Fauja é ainda mais inspiradora porque ele só aprendeu a andar aos cinco anos, devido a problemas congênitos nas pernas e na pele. Durante mais de duas décadas, ele serviu de exemplo para milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que nunca é tarde para correr — literalmente — atrás dos sonhos.

Segundo o clube de corrida, estão previstas cerimônias de homenagem nos próximos dias. Companheiros de atletismo lamentaram a perda e celebraram seu legado: “Seu espírito e resiliência viverão para sempre. Sentiremos sua falta”.

