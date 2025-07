Trump ainda sonha com rosto no Monte Rushmore, mas ideia é rejeitada

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde seu primeiro mandato, Donald Trump tem deixado claro que gostaria de eternizar sua imagem ao lado dos grandes nomes da história dos Estados Unidos. O local escolhido para tal ambição? O Monte Rushmore -famoso monumento entalhado nas Black Hills da Dakota do Sul com os rostos de quatro ex-presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.

A vontade voltou à tona com a sua reeleição, e agora um projeto de lei tenta oficializar o pedido. As informações são do The New York Times.

A proposta, apresentada por uma congressista da Flórida, foi encaminhada ao Comitê de Recursos Naturais da Câmara e solicita que o secretário do Interior providencie a adição do rosto de Trump ao memorial nacional. Segundo o jornal americano, a articulação tem o apoio de aliados próximos do ex-presidente, como Doug Burgum, atual secretário do Interior e ex-governador da Dakota do Norte. "Definitivamente há espaço", declarou ele em uma entrevista concedida a Lara Trump, nora do republicano.

A ideia, no entanto, esbarra em obstáculos técnicos e conceituais. De acordo com o Serviço Nacional de Parques, que administra o Monte Rushmore, o monumento é considerado uma obra finalizada -e mexer nele não apenas desrespeitaria sua integridade artística, como colocaria em risco a estrutura das esculturas já existentes. "A parte esculpida do Monte Rushmore foi cuidadosamente avaliada e não há locais viáveis disponíveis para novas esculturas", explicou Maureen McGee Balinger, chefe de Interpretação e Educação do memorial, em entrevista ao jornal Argus Leader, em 2020.

Além da ausência de espaço físico, o NPS também considera a adição de novos rostos uma quebra no conceito original do monumento. A escultura, idealizada por Gutzon Borglum entre 1927 e 1941, homenageia figuras-chave na fundação, expansão, preservação e unificação do país. Especialistas alertam ainda que novos entalhes poderiam gerar instabilidade nas rochas, segundo estudos conduzidos há mais de três décadas em parceria com engenheiros geológicos.

Apesar das negativas formais, Trump já chegou a receber uma réplica do Monte Rushmore com seu próprio rosto esculpido, presente dado por Kristi Noem, então governadora da Dakota do Sul e atual secretária de Segurança Interna. A lembrança representou um gesto simbólico para um desejo que, ao que tudo indica, deve permanecer apenas na maquete -ao menos por enquanto.

Mesmo assim, analistas políticos não descartam que novas tentativas surjam nos próximos anos. Seja como provocação, manobra política ou sonho pessoal, a ideia de ver Donald Trump eternizado em granito segue no imaginário de seus apoiadores -e na lista de polêmicas do republicano.

